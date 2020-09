Illa avisa que venen setmanes «dures» a Madrid per poder controlar la situació de la pandèmia

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va alertar que vindran «setmanes dures» a la Comunitat de Madrid, regió que compta actualment amb el nombre més elevat de contagis de el nou coronavirus, i va demanar a la Comunitat actuar amb «determinació» per prendre el control de la pandèmia. Illa es va pronunciar així en una roda conjunta amb la ministra d'Educació, Isabel Celaá, després de la segona reunió de la Comissió Sectorial d'Educació i el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut per analitzar l'inici de curs escolar, i abans d'assistir a la reunió del Grup COVID-19, responsable d'analitzar la situació a la Comunitat de Madrid.

Aquest grup és un dels acords assolits dilluns passat pel president de Govern, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per coordinar i planificar respostes contra la pandèmia. A més, aquesta setmana Ayuso ha demanat també a l'Executiu suport militar i policial, així com poder contractar 300 metges extracomunitaris.

El ministre també va subratllar que l'inici de curs escolar ha funcionat «correctament» com estava previst i va precisar que més enllà d'«algun cas puntual» els consellers han valorat el bon funcionament dels protocols davant de la covid-19 però va advertir que no s'ha d'abaixar la guàrdia.

Illa va agrair al personal docent i les famílies seu comportament «exemplar» i va insistir que «convé no abaixar la guàrdia» per l'increment de contagis en l'àmbit general, de manera que cal mantenir les mesures «amb la mateixa intensitat».



Més de 10.000 nous casos

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va registrar 10.653 nous positius i 84 morts més per coronavirus a Espanya respecte al total de casos confirmats dimecres, amb 31.118 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 704.209 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant de les noves infeccions per la covid-19 i acumula 210.768 casos, 20.512 diagnosticats en els últims set dies. A Catalunya se n'acumulen 134.825 des que va començar l'epidèmia, 5.611 en la darrera setmana.

La Comunitat de Madrid va sumar 4.250 casos nous de coronavirus, dels quals 828 s'assignen a ahir i la resta a dies anteriors, i 43 morts en hospitals, segons l'informe de la situació epidemiològica. Així, les dades reflecteixen que els casos segueixen en augment, així com el nombre de morts i persones ingressades.