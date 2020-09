El Govern es prepara per prendre el control de Madrid

«Ja hi estem treballant». El missatge en privat del Govern resulta inequívoc. La Moncloa encara espera que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rectifiqui i apliqui mesures més dures per frenar l'extensió del virus a la comunitat, però ja es prepara per «prendre el control» davant la pandèmia a l'autonomia. Segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, fe moment, l'Executiu vol deixar passar uns dies, veure l'evolució de les dades i intentar evitar un xoc frontal entre les dues administracions, però no pensa donar gaire més marge a la dirigent del PP.

D'una banda, en públic, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, emplaça Ayuso perquè «revisi les seves decisions i «segueixi el criteri de la comunitat científica», que també defensa iniciatives més contundents. «Madrid ens preocupa molt. Està en una situació de seriós risc sanitari per als seus ciutadans i els ciutadans de les comunitats limítrofes. Ho dic des de la màxima lleialtat», ha dit Illa aquest dissabte des de Barcelona, en unes paraules similars a les del dia anterior, però una mica més dures.

De l'altra, l'Executiu estudia ja quines decisions prendre en el cas que la presidenta madrilenya desatengui aquests missatges i continuï sense estendre el confinament perimetral a tota la capital i els municipis amb una incidència acumulada en 14 dies per sobre dels 500 casos per 100.000 habitants, el doble de la mitjana nacional. Malgrat que la Moncloa espera que Ayuso assumeixi que «no pot continuar així», la hipòtesi d'una intervenció més contundent s'acosta cada dia. En tot cas, tret de canvis d'última hora, l'encarregat de comunicar la decisió no seria Illa, sinó el mateix president del Govern, Pedro Sánchez.

Les opcions en estudi

Es contemplen diverses possibilitats. La més suau passa per l'aplicació de la llei general de salut pública, aprovada el 2011. «Correspon a l'autoritat sanitària estatal amb caràcter general, en l'àmbit de les seves competències, l'adopció de mesures sobre coordinació i execució de les actuacions de salut pública considerades en aquesta llei, així com l'adopció de les mesures que d'intervenció especial en matèria de salut pública resultin precises per raons sanitàries d'urgència o necessitat o davant circumstàncies de caràcter extraordinari que representin risc evident per a la salut de la població, i sempre que l'evidència científica disponible així ho acrediti», assenyala la norma al seu article 52.3.

El Govern considera que els requisits que fixa la llei es compleixen de sobres a la Comunitat de Madrid. Però, alhora, la Moncloa tampoc descarta tornar a demanar la declaració de l'estat d'alarma per aplicar-lo a l'autonomia, una cosa que podria fer sense necessitat de l'autorització del Congrés, tot i que hauria de passar després per la Cambra baixa si vol prorrogar el règim excepcional, transcorreguts 15 dies. En tot cas, si Ayuso no corregeix el rumb, la decisió es prendrà en els pròxims dies.