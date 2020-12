Noves normes per a l'arribada de passatgers a Espanya

Des d'aquest dijous, en les arribades a Espanya per aeroports i ports des de països de risc, a més d'amb PCR negativa, es pot acreditar aquest resultat amb un test molecular TMA i els menors de 6 anys queden exempts de l'obligació d'acreditar que no pateixen la malaltia.

Són algunes de les modificacions que publica el BOE, acordades per Sanitat, que ha autoritzat que les acreditacions dels test puguin presentar-se també en francès i en alemany; fins ara havien de fer-se en espanyol i en anglès, els únics idiomes permesos.

En el cas de no ser possible obtenir-lo en aquests idiomes, el document acreditatiu haurà d'anar acompanyat d'una traducció a l'espanyol, realitzada per un organisme oficial.

La prova TMA és una tècnica molecular de detecció d'ARN viral amb una fiabilitat equivalent per a la detecció de coronavirus.

Espanya exigeix PCR negativa als passatgers que entrin al país per via aèria o marítima procedents de 28 països de la UE -com Alemanya, França, Itàlia i Portugal- i de 37 tercers països -Marroc i Regne Unit, entre ells- realitzada 72 hores abans de la seva arribada.

Tots els passatgers internacionals la destinació final dels quals sigui Espanya hauran de sotmetre's a un control sanitari abans de la seva entrada al país, que podran incloure la presa de temperatura, un control documental i un control visual sobre l'estat del passatger.

En el cas dels viatgers que procedeixen d'un país o zona de risc hauran d'acreditar PCR negativa realitzada en les setanta-dues hores prèvies a l'arribada, i en cas contrari hauran de sotmetre's a la realització de la prova que estableixin els serveis de sanitat exterior.