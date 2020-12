La Loteria de Nadal 2020 ja és aquí i, encara que al cap d'un any tan difícil com aquest per la pandèmia del coronavirus la il·lusió no és la mateixa que en anteriors ocasions, el sorteig sí que representa una finestra d'esperança per a moltes persones.

En hores prèvies, que ja estem comptant, una mateixa pregunta es repeteix al cap de milers d'espanyols: quin número sortirà a la Loteria de Nadal 2020? De fet, la qüestió es converteix en aquests dies en una de les cerques més teclejades en Google.

Lògicament, és impossible saber-ho, però alguns es fixen en l'estadística per a intentar preveure quins números tenen més probabilitat de sortir premiats en el sorteig, que acollirà aquest dimarts 22 de desembre el Teatre Real de Madrid, sense públic i amb les mesures anti Covid-19 apropiades.



Els números més premiats amb la Grossa de Nadal

Encara que tots els números tenen la mateixa possibilitat de sortir, si atenem l'estadística, entendrem per què els dècims acabats en 5 solen ser dels preferits pels espanyols, mentre que el 13, per això de la mala sort, sol ser dels menys demandats. En el cas del 5, és lògic que sigui el preferit, ja que és la xifra en la qual més vegades ha acabat la Grossa de Nadal, amb un total de 32, mentre que els acabats en 1 han estat agraciats amb el primer premi només vuit vegades.

Els números acabats en 4 i en 6 també solen donar sort, ja que han estat premiats cadascun en 27 ocasions en el sorteig de Nadal

Hi ha fins i tot números complets que han estat premiats amb la 'Grossa' en més d'una ocasió, és el cas del 15.640, que va tocar el 1956 i 1978 i el 20.297, en els anys 1903 i 2006. A més, en quatre ocasions la Grossa ha correspost a números acabats en tres xifres iguals: 25.444, 25.888, 35.999 i 55.666.

Quant a les terminacions de les dues xifres més repetides han estat la 85 (set vegades), la 57 (sis vegades), la 75 (cinc vegades) la 64 (cinc vegades), la 95 (quatre vegades), la 58 (quatre vegades) i la 40 (quatre vegades). En els 207 anys de Sorteig mai hi ha hagut un primer premi acabat en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 ni 82.



I quina probabilitat tinc que em toqui alguna cosa en la Loteria de Nadal?

Les probabilitats que toqui alguna cosa en la Loteria de Nadal són petites. Només existeixen un 5% de probabilitats de guanyar una mica de diners, i si pretenem guanyar la Grossa de Nadal, les probabilitats es redueixen al 0,001%, és a dir, una entre cent mil.

Una altra de les variables que podem tenir en compte per a conèixer les possibilitats que toqui la Loteria de Nadal, si el que fem és fixar-nos en l'estadística, és conèixer els llocs en els quals més vegades ha caigut la Grossa.

Madrid és el lloc més agraciat amb el primer premi, ja que des que se celebra el Sorteig de Nadal ha arribat a caure fins a 81 ocasions, encara que, lògicament, cal tenir en compte el volum de loteria que s'embeni en cada lloc. Després de Madrid, se situa Barcelona, on ha caigut 48 vegades, València (22), Sevilla (18), Màlaga (16), Cadis (18) i Alacant (15). En l'altre extrem, les províncies on menys vegades ha tocat la Grossa són Zamora (1), Ávila (1), Ceuta (1), Cuenca (2), Tarragona (2) i Orense (2).

Tirant la vista enrere en la història de la Loteria de Nadal trobem que la primera vegada que Madrid va resultar agraciada amb la Grossa de Nadal va ser allà per l'any 1816. És a dir, en la quarta edició de l'encara en aquells dies nou Sorteig de Nadal.