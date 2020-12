Espanya registra 12.386 nous positius per covid-19 i suma 178 defuncions

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimecres 12.386 nous casos positius de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis des de l'inici de la pandèmia a Espanya en 1.842.289 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, des de dimarts n'hi ha hagut 178, i ara la xifra total és de 49.698. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 382.855 des de l'inici de la pandèmia. En la darrera setmana n'ha registrat 12.103 i se situa al capdavant de la llista de Comunitats Autònomes en aquest àmbit. A Catalunya se n'han registrat 11.955. Des del principi de la pandèmia al Principat hi ha hagut 338.303 casos confirmats de covid-19.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 2.057. Per darrere hi ha Catalunya amb 1.568, i a molta distància el País Basc amb 426, Extremadura amb 368 o Galícia i Andalusia que en registren 358 cadascuna.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 49.698 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 178 més que dimarts. Segons l'informe del Ministeri, 648 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 96 s'han produït a Andalusia, 82 al País Valencià, 62 a Castella i Lleó o 60 al País Basc. A Madrid n'hi ha hagut 37 i a Catalunya 30.

Des de l'inici de la pandèmia 206.597 persones han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 17.724 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.218 hospitalitzats, 155 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 54.016 i 3.838 a l'UCI. L'última setmana han ingressat 170 persones, 10 a l'UCI. Catalunya comptabilitza 29.212 hospitalitzats (2.389 a l'UCI) i 137 en els darrers 7 dies (3 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 11.328 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 9,24% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.785 persones, l'11,25% de llits.

També hi ha 1.932 ingressos en UCI, un 20,2% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 379, el 29,63% del total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.265 persones hospitalitzades per la infecció i 1.409 han estat donades d'alta.

De les 1.265 hospitalitzacions que hi ha hagut des de dimarts, 272 s'han produït a Catalunya, 225 al País Valencià, 216 a Madrid i 134 a Andalusia.

