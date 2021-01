Regne Unit rebutja l'extradició de Assange als EUA per motius de salut

Un tribunal britànic ha rebutjat aquest dilluns l'extradició als Estats Units del fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusat per aquest país de presumpte espionatge i intrusió informàtica, en considerar que seria perjudicial per a la seva salut mental.

En emetre el seu dictamen en la cort penal londinenca d'Old Bailey, la jutgessa Vanessa Baraitser ha considerat "demostrat" que l'australià de 49 anys presenta risc de suïcidi i podria treure's la vida si és processat als EUA, on probablement seria retingut en condicions de confinament.

La Fiscalia britànica, en representació de la Justícia estatunidenca, ja ha indicat que recorrerà, per la qual cosa la jutgessa de primera instància haurà de decidir en breu si deixa a Assange en presó preventiva mentre dura el nou procés legal o si el posa en llibertat.

Baraitser ha posposat la sessió uns minuts, mentre la defensa parla amb el processat, que està present a la sala, vestit amb vestit fosc i amb màscara.

La jutgessa britànica ha denegat l'extradició de l'informàtic per motius de salut després d'haver rebutjat prèviament la resta dels arguments presentats per la defensa per a justificar el seu rebuig al lliurament.

Per exemple, la magistrada ha descartat l'al·legació dels advocats d'Assange que els càrrecs en contra seva tenien "motivacions polítiques" i que no tindria un judici just en aquest país.

Els Estats Units aspiren a processar a Assange per 17 delictes a l'empara de la seva llei d'espionatge i un per la llei de frau i abús informàtic, sobretot per la difusió en 2010 i 2011 (encara que ara amplia el període de 2007 a 2015) de registres militars i altres documents confidencials.

Les revelacions en el portal digital Wikileaks van exposar crims de guerra estatunidencs a l'Iraq i l'Afganistan, arxius sobre les detencions extrajudicials a la presó de Guantánamo (a l'illa de Cuba) i cables diplomàtics que van revelar abusos de drets humans a tot el món.