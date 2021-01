Mor el magnat Sheldon Adelson, impulsor d'Eurovegas

Sheldon Adelson, magnat dels casinos, impulsor del fallit projecte Eurovegas i un dels donants republicans més influents als EUA, ha mort aquest dimarts als 87 anys per complicacions relacionades amb un càncer, va informar ahir la seva empresa Las Vegas Sands.

Adelson, fill d'un taxista, va construir un imperi global del joc amb casinos a Macau, Singapur i Las Vegas (EUA).

«El seu impacte en la indústria durarà sempre (...). Va transformar la indústria, va canviar la trajectòria de la companyia que va fundar i va reimaginar el turisme», ha indicat la companyia, que té més de 50.000 empleats, en un comunicat. Era considerat un dels homes més rics del món, amb una fortuna estimada de 40.000 milions de dòlars.

Va ser un dels primers grans donants nord-americans a recolzar la candidatura del 2016 de Donald Trump, de qui era amic proper, i la seva influència en el moviment conservador es va estendre durant anys. Un de les seves principals causes va ser la defensa d'Israel, i va estar entre els principals convidats el 2018 en la cerimònia d'obertura de la nova ambaixada d'EUA a Jerusalem, impulsada per Trump.

El casino The Venetian, a Las Vegas, quedarà com un dels grans exponent del concepte d'Adelson per conjuminar joc i turisme: un centre de congressos, hotels i joc a Las Vegas Strip, adornat a l'estil venecià, replet de restaurants al llarg de canals i monuments de cartró pedra.

Adelson, nascut a Boston el 1933 i que va començar venent diaris, era el propietari del diari Las Vegas Review-Journal, l'únic gran diari que va donar suport a la candidatura de Trump el 2016. El magnat va planejar el 2013 l'expansió del seu imperi de casinos a Espanya amb la creació d'Eurovegas, un gegantí complex turístic i del joc.

Encara que al principi va explorar la possibilitat de situar Eurovegas a Catalunya, finalment es va acabar decantant per Madrid, però diferències sobre les exempcions legals que demandava Adelson van frustrar la multimilionària inversió.

L'interès d'Adelson per impulsar aquest gran complex del joc a Catalunya va donar lloc a un altre gran projecte competidor que tampoc s'ha acabat de materialitzar: BCN World, ara reconvertit en Hard Rock Entertainment World.