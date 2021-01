Alemanya recomana no posar la vacuna d'AstraZeneca a majors de 65 anys

Alemanya recomana no posar la vacuna d'AstraZeneca a majors de 65 anys

El grup d'experts que assessora el Govern alemany en matèria de vacunació ha recomanat que la vacuna desenvolupada per la companyia farmacèutica AstraZeneca i la Universitat d'Oxford (Regne Unit) contra la covid-19 no s'administri a persones majors de 65 anys per evidència científica «insuficient».

En concret, el Comitè Permanent de Vacunació de l'Institut Robert Koch d'Alemanya (STIKO), per les seves sigles en alemany) ha assenyalat en un comunicat que «actualment no es disposa de dades suficients per avaluar l'eficàcia de la vacuna a partir dels 65 anys».

Per contra, la cap de Immunització de l'Agència de Salut Pública de Regne Unit, Mary Ramsay, ha defensat que la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per les britàniques AstraZeneca i Universitat d'Oxford és eficaç en tots els grups d'edat.