La caça del llop estarà prohibida a tot Espanya

La caça de llop, animal perseguit des de fa segles i actualment convertit un dels símbols del conservacionisme ibèric, quedarà definitivament prohibida en tot el territori espanyol després de l'acord tancat aquest dijous a la reunió de la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, òrgan en el qual estan representats el Govern i les comunitats autònomes. El llop, protegit a sud del Duero, encara es caça mitjançant quotes a Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria i Galícia, comunitats que han manifestat la seva disconformitat amb l'acord.

La protecció efectiva del llop serà possible a l'haver quedat inclosa, després d'una votació ajustada dins de la comissió, a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, el que en la pràctica significa que es prohibeix la seva caça esportiva.

Segons ha explicat en un comunicat Ecologistes en Acció, "avui és un dia històric en la protecció del llop" perquè, després d'anys de mobilitzacions socials i denúncies de les organitzacions ecologistes, la majoria de les comunitats autònomes i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic han decidit iniciar el procés per protegir-lo". L'organització va instar les comunitats autònomes a nord del Duero que" des d'avui mateix "deixin d'autoritzar l'activitat cinegètica, es persegueixi la seva caça il·legal i col·laborin amb els ramaders en fomentar la coexistència entre el llop i la ramaderia per tal d'evitar o reduir els atacs de llops a la ramaderia, amb mètodes com l'ús de gossos mastins, una major vigilància de la ramaderia o la recollida nocturna.

"Avui és un dia històric per a la conservació de la biodiversitat al nostre país", va dir per la seva banda el secretari general de WWF, Juan Carlos de l'Olmo. "Esperem que sigui un primer pas per canviar a l'actual model basat en la persecució i mort del llop, per deixar pas a un de nou, més propi de segle XXI, centrat en la conservació de l'espècie i en la coexistència amb les activitats humanes. des de WWF seguirem treballant per aconseguir-ho", ha afegit.