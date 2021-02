L'OMS certifica que la COVID és d'origen animal i va sorgir el desembre del 19

L'equip d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) encarregat d'investigar l'origen del coronavirus que ha sotmès el món ha anunciat aquest dimarts els primers elements de la resposta després de quatre setmanes a Wuhan (Xina), bressol de la malaltia que es va detectar el desembre del 2019. La missió i la Xina han conclòs que el SARS-CoV-2 és d'origen animal i que «no hi ha evidència» que hi hagués transmissió abans de la seva detecció el desembre del 2019 a Wuhan.

No obstant, els experts xinesos i de l'Organització Mundial de la Salut no han aconseguit identificar l'espècie animal que va poder ser responsable de transferir el virus als éssers humans. La transmissió des d'un animal és probable, però «no s'ha identificat encara», va dir ahir Liang Wannian, cap del grup de científics xinesos, durant una roda de premsa.

No obstant, el cap de la missió de l'OMS, Peter Ben Embarek, va assegurar que, després de la seva investigació sobre els orígens del virus a Wuhan, tot continua assenyalant que el SARS-CoV-2 procedeix dels ratpenats. «Tot el treball que s'ha fet per identificar el seu origen continua assenyalant una reserva d'aquest virus o d'un virus similar en poblacions de ratpenats», va afirmar l'expert en zoonosi danès en una roda de premsa a Wuhan sobre els resultats de la missió.

Ben Embarek, que va dir que no hi ha «grans evidències» de la transmissió del virus abans del desembre del 2019 a la ciutat xinesa, va destacar dues hipòtesis com les més probables per a la seva transmissió a l'ésser humà: a través d'un hoste animal intermedi o per mitjà d'algun aliment congelat de la cadena de fred.

Científics xinesos

Els experts de l'OMS han estat acompanyats pels seus «col·legues xinesos», va precisar l'organització. Va ser a Wuhan on es van registrar els primers casos de covid-19 el desembre del 2019. Des d'aleshores, el coronavirus ha deixat més de 2,31 milions de morts al món i 106 milions de persones infectades.

Aquesta missió, que té com a objectiu mirar de trobar l'origen del contagi del virus a l'home, considerada summament important per mirar de lluitar contra epidèmies futures, va tenir dificultats per realitzar-se, ja que la Xina era reticent a deixar entrar al país especialistes mundials de diferents disciplines, com l'epidemiologia però també la zoologia.

L'Organització Mundial de la Salut ja ha advertit que caldrà armar-se de paciència per trobar una eventual resposta, un missatge reiterat pel doctor Hung Nguyen-Viet, membre de l'equip, en una entrevista amb l'AFP.

Temps i esforços

«Estem en un procés i necessitem temps i esforços per entendre» el que va passar, va explicar l'especialista, codirector del programa sobre la salut humana i animal a l'Institut Internacional de Recerca sobre la Reproducció Animal a Nairobi.