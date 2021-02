Bárcenas declara davant del jutge que va entregar 60.000 euros d'un constructor a Esperanza Aguirre

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va declarar ahir com a testimoni davant del jutge Manuel García-Castellón en el cas Púnica que va lliurar el 2008 al costat del seu cap a la tresoreria del partit, el ja mort Álvaro Lapuerta, un total de 60.000 euros a la llavors presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, d'un constructor. Com ja va anunciar el seu advocat, Gustavo Galán, en el judici de la caixa B del PP, Bárcenas va dir no tenir proves documentals de la seva nova acusació contra l'expresidenta madrilenya més enllà del seu propi testimoni.

Segons va explicar al jutge, Lapuerta i ell li van lliurar a Aguirre en un sobre els diners que procedien de la constructora Ploder, el llavors president de la qual, Luis Gálvez, ja apareixia entre els empresaris que van realitzar donacions al PP, segons consta en les anotacions manuscrites de Bárcenas que es van anomenar els seus «papers», i en què va deixar reflectida la comptabilitat en B del partit. Fonts judicials van negar que, malgrat que les seves paraules podrien ser delicades per a la seva situació, el magistrat procedís a canviar-li la condició de testimoni per la d'imputat.

Segona compareixença

Es tracta de la segona compareixença que realitza Bárcenas a l'Audiència Nacional, encara que en l'anterior, que va portar a terme per videoconferència des de la presó en la qual compleix condemna pel cas Gürtel, no havia de declarar en relació amb el finançament del PP, sinó sobre l'operatiu «parapolicial» orquestrat des del Ministeri d'Interior el 2013 per intervenir-li la informació comprometedora per al PP que guardava. És el que es va anomenar operació Kitchen.

D'altra banda, la junta de tractament de la presó madrilenya de Soto de Real ha proposat la concessió de dos permisos penitenciaris de sis dies cada un per a Bárcenas, encara que haurà de ser el jutge de vigilància penitenciària qui prengui la decisió.