Biden titlla Putin d'«assassí» i promet que «pagarà» per la ingerència electoral

La relació entre Joe Biden i Vladímir Putin, presidents dels Estats Units i Rússia, ha fet un gir radical respecte als temps de Donald Trump i torna a tensar-se. En una entrevista emesa ahir i gravada dimarts, el dia en què es va desclassificar un informe de l'Oficina del Director Nacional d'Intel·ligència que va ratificar els esforços de Moscou per interferir també en les últimes eleccions presidencials, Biden va prometre que el president rus «pagarà un preu», sense especificar quin serà però prometent que «es veurà en breu». En aquesta mateixa entrevista, George Stpehanopoulos va preguntar a Biden si creu que Putin és un assassí i el mandatari, després de murmurar una afirmació amb els llavis tancats, va afegir: «Ho crec».

La reacció de Rússia va ser immediata i el Kremlin va cridar consultes el seu ambaixador als Estats Units. La portaveu del Ministeri d'Exteriors de Rússia, Maria Zajarova, va confirmar en un comunicat que Anatoli Antonov viatjarà a Moscou per «analitzar com i cap a on s'ha d'avançar en les relacions amb els EUA».

Acusació d'ingerència

L'entrevista de Biden, una de les primeres que ofereix després de vuit setmanes de presidència en què ha controlat molt el seu missatge i encara no ha ofert cap roda de premsa, es va realitzar un cop desclassificat l'informe d'intel·ligència de 15 pàgines que assenyala que Putin va estar darrere de la ingerència russa en les últimes eleccions als EUA.

Segons el document, el líder rus va autoritzar una campanya per danyar la candidatura del polític demòcrata amb elements que van incloure operacions encobertes per influenciar gent propera a Trump i la disseminació d'«acusacions enganyoses» dissenyades principalment per denigrar Biden, per «afectar les percepcions públiques», per «disminuir la confiança pública en el procés electoral» i per «exacerbar divisions sociopolítiques» als EUA. Rússia va negar les acusacions i fonts del govern emmarquen l'informe en una campanya de «desinformació».

Biden va parlar també de la seva relació personal amb Putin, remarcant que «el més important quan tractes amb líders estrangers és conèixer l'altre» i afegint que ell coneix el seu homòleg rus «relativament bé». Va recordar que quan van parlar quan va arribar a la Casa Blanca li va advertir que si arribava a la conclusió que va estar darrere de la ingerència, havia d'«estar preparat».