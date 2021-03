El PP obre la porta als dissidents de Vox després de tombar la moció a Múrcia

Després del fracàs a les eleccions catalanes i l'ensurt de la setmana passada amb les mocions de censura, el PP està necessitat de moments de felicitat. Ahir en va tenir un a l'Assemblea autonòmica de Múrcia i per això van anar a viure'l i gaudir-lo en viu i en directe els dos principals dirigents del partit: el president, Pablo Casado, i el secretari general i creador de la maniobra salvadora, Teodoro García Egea. Tots dos volien veure com l'operació pilotada pel número dos del partit tenia èxit.

El president de l'Executiu autonòmic, Fernando López Miras, va salvar la votació de la moció de censura gràcies als tres trànsfugues de Ciutadans, els tres diputats que van ser expulsats del grup parlamentari de Vox al juny passat i l'únic que queda fidel a la direcció ultra. Els tres polítics taronges van rebre la seva recompensa la setmana passada, quan van ser nomenats consellers de López Miras. Només faltava saber si els altres quatre demanarien alguna cosa. El que es manté a Vox només va reclamar que s'avancin les eleccions, però els tres dissidents ultres, segons es va saber hores després de la votació, estan negociant amb el PP entrar al Govern amb una conselleria; en concret, la d'Educació i Cultura.

Fonts de la direcció de Casado van confirmar que hi ha un esborrany que recull aquesta possibilitat i aquest departament en concret, però van assegurar que «no hi ha res tancat encara». «Es tracta d'un document més de les diferents propostes que portem treballant en els últims dies», van afegir aquestes fonts.

Els motius de l'expulsió

A la cúpula del líder del PP van destacar que Juan José Liarte, María Isabel Campuzano i Francisco Carrera ja no formen part de Vox i no comparteixen ni la seva estratègia ni la seva ideologia. El motiu últim de l'expulsió decretada per la direcció de Santiago Abascal, fa nou mesos, va ser que van acomiadar sense consultar-ho quatre treballadors del grup parlamentari i van treure de la titularitat dels comptes del partit dirigents nacionals per controlar-los ells en exclusiva. En aquests comptes es rep l'assignació per part de l'Assemblea autonòmica que li correspon per tenir quatre diputats. El quart que segueix fidel a Santiago Abascal és Pascual Salvador.

Fonts de l'equip de Vox a Madrid recorden ara que Liarte, Campuzano i Carrera ja van amenaçar a l'estiu de 2019 de no donar suport a la investidura de López Miras perquè volien entrar a l'Executiu amb càrrecs, «com ara sembla que faran», van apuntar. «Ens van intentar convèncer que havíem d'assumir alguna conselleria i direccions generals, però s'havia decidit que l'estratègia per a tota Espanya era donar suport a la investidura dels dirigents del Partit Popular i quedar-se a l'oposició. A ells això no els agradava», van explicar aquestes fonts.

Recerca de l'«estabilitat»

En l'equip del líder del PP argumenten que veuen «necessari» assegurar l'«estabilitat» de l'Executiu autonòmic després de la sacsejada patida per la ruptura i la moció de censura presentada per Ciutadans, amb els qual fins a la setmana passada governaven en coalició. Casado i els seus destaquen que dimecres Liarte, que ha exercit de portaveu dels tres, va assegurar que el projecte del PP és «il·lusionant» en encoratjar «la unificació del centre-dreta». «Nosaltres no advoquem per aquesta unificació», van recordar des de la seu de Vox a Madrid. La formació d'ultra-dreta, de fet, ve d'una última consulta a les urnes que li ha estat propícia: a Catalunya ha aconseguit 11 escons davant dels tres del PP.

Ana Martínez Vidal, coordinadora autonòmica de Ciutadans i candidata a la presidència de la moció, va assegurar que aquest possible acord amb els «ex» de Vox mostra que «el PP continua comprant a l'autonomia el que calgui per mantenir-se en el poder».

Casado, en canvi, ho veu d'una altra manera. El dirigent conservador va parlar davant els mitjans després de la sessió a l'Assemblea i va afirmar que ahir va començar a Múrcia «la reconstrucció i reunificació del centre-dreta al voltant del PP». Té ganes que així sigui, perquè just el dia abans havia proclamat al Congrés que aquest procés començaria el 4 de maig a Madrid, quan Isabel Díaz Ayuso, confia, pugui revalidar la presidència en les eleccions anticipades.

Estratègia canviant

L'estratègia de Casado amb Vox ha estat molt canviant, des d'obrir-los les portes del Govern espanyol si es convertia en president (en la campanya de les generals d'abril de 2019) al divorci (octubre 2020), que va escenificar amb un dur discurs contra Abascal en el debat de la moció de censura que el líder ultra va presentar contra Pedro Sánchez.

«Diem no a la ruptura que vostè busca, no a la polarització que vostè necessita, com Pedro Sánchez; no a aquesta Espanya a garrotades, en blanc i negre, de trinxeres, ira i por; no a aquest engendre anti-espanyol que patrocinen», li va dir des de la tribuna del Congrés, provocant la sorpresa del líder de Vox, que va descartar respondre a les dures crítiques.