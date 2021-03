Un diputat del PP, a Yolanda Díaz: «A Podem les dones només pugen si s'agafen ben fort a una cua»

Els «cops de dit» han estat una pràctica habitual a la política espanyola. Jordi Pujol va ungir Artur Mas. José María Aznar, Mariano Rajoy. Mas, Carles Puigdemont. I algunes d'aquestes decisions es van qüestionar en el seu moment, però sempre políticament. En canvi, quan és una dona l'assenyalada, com en aquest cas va fer el vicepresident segon, Pablo Iglesias, amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, perquè encapçali la candidatura de Podem a les eleccions generals, alguns no debaten si té aptituds, sinó que assenyalen el seu gènere. Això és el que va fer ahir al Congrés el diputat de PP Diego Movellán.

No va ser una improvisació desafortunada. Portava escrita la frase. «Parlen molt sobre igualtat en el seu partit i el seu propi líder ens ha deixat clar que allà dins les dones només pugen a l'escalafó si s'agafen ben fort a una cua, que per això són vostès com el conte de Rapunzel», va deixar anar Movellán en una de les seves intervencions a la comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La ministra li va demanar que rectifiqués les seves paraules, per ser «impròpies» d'un debat parlamentari i suposar un «exercici clar de masclisme». Movellán va respondre que les retirava, encara que tot seguit va reiterar la seva crítica: «M'acusa directament de masclista, que mai ho he estat ni ho seré mai. No tinc inconvenient de retirar-ho perquè els espanyols sabem com funciona el seu partit i els seus nomenaments». La ministra de Treball li va agrair que les retirés i va afegir que els ciutadans espanyols «mereixen una oposició millor i un PP millor». «Estic segur, senyor Movellán, que és capaç de fer-ho. Les dones no ens mereixem aquest tracte», va apuntar.

A Movellán li van arribar crítiques fins i tot del seu propi partit. La presidenta dels populars càntabres, María José Sáenz de Buruaga, va admetre que les seves paraules no van ser «afortunades».