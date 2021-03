Les comunitats mantindran el tancament perimetral durant la Setmana Santa per tallar la transmissió del coronavirus durant els dies festius. Tot i això, es permetrà l'arribada de turistes d'altres països europeus.

Encara que els turistes que arribin amb avió o vaixell procedents d'altres països de la Unió Europea tenen l'obligació de presentar una prova PCR negativa -els que arribin per carretera no-, i respectar les restriccions implantades a cada regió, hi ha un malestar entre els ciutadans que no podran moure's del seu lloc de residència ni viatjar, per exemple, a Canàries o Balears presentant una PCR negativa recent.

O tots o ningú, pensen alguns; a d'altres els sembla bé perquè és una forma de salvar una mica l'economia abans de l'estiu; i a d'altres no els sembla bé que vinguin turistes d'altres països amb una situació epidemiològica pitjor que la d'Espanya.

A aquest diari et proposem una enquesta per conèixer la teva opinió sobre aquest debat i que ja ha sortit a la palestra política.

ENQUESTA | Què opines de l'arribada de turistes estrangers per Setmana Santa i que les comunitats es tanquin al turisme nacional?