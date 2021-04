Militars progressistes denuncien la presència de feixisme a l'Exèrcit

Ciutadans d'Uniforme, aquest és el grup de Telegram anònim que ha posat al descobert en els últims anys nombrosos casos d'apologia del feixisme a les Forces Armades espanyoles; entre d'altres, la presència d'un grup neonazi format per oficials i suboficials en actiu anomenat Lo Nuestro, amb seu a Múrcia. Els seus portaveus van denunciar que l'extrema dreta està «normalitzada» a les casernes davant la «total indiferència» del Govern. «En qualsevol país democràtic com Alemanya o França l'existència d'aquests grups forçaria la dissolució d'unitats senceres per resoldre el problema, o com a mínim l'anunci de mesures contundents. A Espanya, amb un Govern que es diu progressista, hi ha una total indiferència»,van afegir.

El grup, que es defineix a si mateix com «una organització de militars demòcrates», recull denúncies de membres de l'Exèrcit en actiu. «El nostre objectiu és contribuir a la democratització plena de les Forces Armades», i «per això ens constituïm com a canal directe entre les casernes i la societat mostrant el que passa al seu interior a través d'una àmplia xarxa d'informants».

Segons apunten, l'extrema dreta «no és una anomalia a les Forces Armades». Un portaveu del grup va assegurar que hi ha «referències explícites al franquisme a les unitats», així com crítiques a Podem i crides a «bombardejar pasteres».