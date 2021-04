La UE acorda reduir les emissions de CO2 un 55% com a mínim el 2030

El Consell i el Parlament europeus han arribat avui a un acord per establir per llei una UE climàticament neutra en 2050 i un objectiu de reducció neta d'emissions d'almenys el 55%" el 2030.

La UE està "fermament compromesa amb convertir-se en climàticament neutra per al 2050 i avui podem estar orgullosos d'haver escrit en pedra un ambiciós objectiu climàtic que pot obtenir el suport de tots", va afirmar en un comunicat el ministre portuguès de Medi Ambient i Acció Climàtica, João Pedro Matos Fernandes, el país que ostenta la presidència de torn de la UE.

I va destacar que amb aquest acord els Vint envien "un senyal contundent al món, just abans de la Cimera Climàtica" virtual convocada per a aquest dijous pel president dels Estats Units, Joe Biden, al mateix temps que aplanen el camí perquè la Comissió proposi el seu paquet climàtic "al juny".

"El nostre compromís polític de convertir-nos en el primer continent climàticament neutre per al 2050 és ara també un compromís legal", ha manifestat en un altre comunicat la presidenta de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en subratllar que La Llei de Clima situa a la UE "a la senda verda durant una generació".

Aquest "ambiciós acord", que suposa un "moment històric" per a la UE, en plasmar l'objectiu de neutralitat climàtica en una "legislació vinculant" donarà forma "a la recuperació ecològica de la UE i garantirà una transició ecològica socialment justa", va destacar, per la seva banda, el vicepresident encarregat del Pacte Verd, Frans Timmermans.

La Comissió Europea i el Consell reclamaven que la reducció fos de "d'almenys el 55%", com finalment s'ha acordat, mentre que l'Eurocambra exigia que s'arribés fins al 60%, en línia amb el mínim que demanen també les organitzacions ecologistes.

Els negociadors per part de l'Eurocambra oferiran una conferència de premsa en les pròximes hores.

Segons el comunicat de Consell, pel que fa a la meta 2030, els negociadors van coincidir en la necessitat de donar prioritat a les reduccions d'emissions sobre les absorcions de CO2.

Per tal de garantir que es despleguin esforços suficients per reduir i prevenir les emissions fins al 2030, van introduir "un límit de 225 milions de tones equivalents de CO2 a la contribució de les absorcions a l'objectiu net", i van acordar que la Unió tindrà com a objectiu aconseguir un major volum d'embornal net de carboni per 2030.

A més, es crearà un Consell Assessor Científic Europeu sobre Canvi Climàtic, compost per 15 experts científics d'alt nivell de diferents nacionalitats amb no més de 2 membres amb la nacionalitat del mateix Estat membre per un mandat de quatre anys.

Aquesta junta independent s'encarregarà de proporcionar assessorament científic i informar sobre les mesures de la UE, els objectius climàtics i els pressupostos indicatius de gasos d'efecte hivernacle i la seva coherència amb la legislació climàtica europea i els compromisos internacionals de la UE en virtut de l'Acord de París.

La Comissió haurà de proposar un objectiu climàtic intermedi per 2040, si escau, a tot tardar dins dels sis mesos posteriors al primer balanç global realitzat en el marc de l'Acord de París.

Al mateix temps, publicarà un pressupost indicatiu projectat de la Unió sobre gasos d'efecte hivernacle per al període 2030-2050, juntament amb la seva metodologia subjacent.

Aquest pressupost es defineix com "el volum total indicatiu d'emissions netes de gasos d'efecte hivernacle (expressades com CO2 equivalent i proporcionant informació separada sobre emissions i absorcions) que s'espera emetre en aquest període sense posar en risc els compromisos de la Unió en virtut de l'Acord de París ".

Els negociadors també van acordar que la Comissió col·laboraria amb els sectors de l'economia que optessin per preparar fulls de ruta voluntàries indicatives per aconseguir l'objectiu de neutralitat climàtica de la Unió per al 2050.

La Comissió supervisaria el desenvolupament d'aquestes fulls de ruta, facilitaria el diàleg en l'àmbit de la UE i compartiria millors pràctiques entre les parts interessades rellevants.

L'acord polític provisional està subjecte a l'aprovació del Consell i el Parlament, abans de passar per les etapes formals de procediment d'adopció.