El ministre francès d’Interior, Gérald Darmanin, considera que Espanya i Itàlia s’enfronten a «una immigració important que controlen malament» i per això quan París assumeixi la presidència de la UE, el proper gener, una de les seves prioritats serà «establir un veritable control a les fronteres exteriors».

En una entrevista publicada aquest dissabte per Le Parisien, el ministre francès assenyala que la imatge de la nadó salvada a Ceuta per un guàrdia civil commou el cor però, «desgraciadament», segons ell els espanyols o italians, que són els que estan més a prop de la ribera sud de la Mediterrània, «afronten una immigració important que controlen malament».Al seu parer, Europa «no és capaç» de mantenir aquestes fronteres exteriors amb el control necessari i per això una de les seves prioritats durant la presidència francesa en el primer semestre de 2022 serà «un registre sistemàtic dels immigrants i uniformitzar les demandes d’asil».

Des del Govern espanyol, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va demanar una política migratòria comuna a tota la UE, perquè les fronteres són europees, va dir, no només espanyoles, i «això és el que els països tercers han d’entendre».

La primera reacció

En una primera reacció oficial a l’arribada massiva de migrants a Ceuta, França va manifestar dimecres la seva confiança que Espanya pogués restablir ràpidament la normalitat i ha insistit que el Marroc ha de seguir cooperant contra la immigració irregular amb la UE, que li ha atribuït fons importants en els últims anys.

D’altra banda, les ONGs avisen que la crisi de Ceuta ha estat possible a causa de la «externalització de fronteres» que existeix i es practica des de la UE i amb la qual aquestes organitzacions no estan d’acord. L’externalització és una política que «desplaça» la gestió de les fronteres exteriors cap al sud, a través de la subcontractació del control migratori a tercers països, creant una zona de fre prèvia, explica el Comitè Espanyol d’Ajuda al Refugiat (CEAR).