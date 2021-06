El líder de l’oposició Yair Lapid, encarregat de formar govern a Israel, va anunciar ahir que ha aconseguit tancar un pacte amb les forces opositores per crear un executiu que farà fora del poder l’actual primer ministre, Benjamin Netanyahu, segons Efe. La nova coalició de govern, formada per partits de gairebé tot l’arc ideològic -inclosa una formació àrab per primera vegada-, estarà liderada per l’ultranacionalista religiós Naftali Bennett durant els dos primers anys i serà reemplaçat pel centrista laic Lapid durant els dos següents .

En tot cas, Israel viu inquiet les últimes hores en el poder de Netanyahu, que endureix el seu discurs a mesura que s’acosta el moment de l’adeu després de tres lustres com a mandatari. «És la seva última setmana com a primer ministre?», va preguntar ahir la periodista Dana Weiss a Netanyahu. «Això és el que a tu t’agradaria», li va respondre. L’escenari és gairebé segur: d’aquí a una setmana, Bennett, el líder dels ultres de Yamina, serà primer ministre. Però encara és possible que Netanyahu utilitzi algun dels seus trucs per evitar-ho.

Desacords interns

L’arribada d’un nou executiu no és sinònim d’estabilitat en un país que ha celebrat quatre comicis en dos anys. Tots, amb resultats inconclusos. A més, un Govern encapçalat per Bennett i Lapid s’enfronta a una llarga llista de desacords interns, que seran pedres en aquest camí d’indeterminada durada. Per començar, Bennett és un ferm defensor de l’annexió de Cisjordània, mentre que Lapid advoca per una solució de dos estats.

El nomenament de la líder laborista, Merav Michaeli, com a ministra de Transports serà clau en aquest àmbit. Michaeli ha criticat l’excessiu ús de recursos per a projectes i edificis a Cisjordània, com la construcció de carreteres per als colons que viuen de forma il·legal als assentaments dels territoris ocupats. En el seu nou càrrec, podria traslladar aquests esforços a zones del territori sobirà israelià més oblidades, com el Negev o Galilea. Mentrestant, el Parlament també ha de votar el nou president d’Israel.