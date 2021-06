El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón va provocar una explosió controlada en la sessió d’ahir de la comissió Kitchen del Congrés, en imputar l’empresari Ignacio López del Hierro, mentre compareixia, i la seva dona, l’ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal, que estava citada per a la tarda, encara que la seva compareixença es va acabar suspenent per la pròpia imputació. El magistrat els atribueix delictes de suborn, malversació i tràfic d’influències per la seva presumpta participació, que diu que «va poder ser decisiva», en el dispositiu il·legal d’espionatge a l’extresorer del partit Luis Bárcenas.

Quan es va conèixer la decisió judicial, López del Hierro ja havia llegit un comunicat en el qual anunciava que no respondria i havia mostrat la seva «absoluta impossibilitat de poder accedir a mitjans d’Interior, tècnics, humans o de fons reservats», perquè no és funcionari. «Mai he format part ni he estat afiliat al Partit Popular. Tampoc he tingut cap càrrec públic que depengués del PP», va afegir el compareixent, que només va intervenir per negar tenir cap relació amb empreses del primogènit de l’ex-president de la Generalitat Jordi Pujol i per admetre que la seva imputació, instada per Anticorrupció fa nou mesos, no havia estat una «sorpresa» per a ell.

En el seu acte, García-Castellón també imputa pels mateixos delictes l’excap de Gabinet de Cospedal José Luis Ortiz i torna a citar a declarar l’ex-secretari d’Estat de Seguretat Francisco Martinez i l’excomissari José Manuel Villarejo, tots dos ja imputats i que havien de declarar ahir, després que aquest últim digués en la comissió que informava l’ex-president del Govern Mariano Rajoy de la Kitchen i aparèixer indicis que la relació entre tots dos va ser anterior a la incorporació a Interior del primer. Finalment ho faran l’1 de juliol, mentre que Cospedal ha estat citada el 29 de juny i el seu marit i Ortiz, el dia 30.

Cospedal ho va ser gairebé tot al PP i va arribar a ser secretària general de la formació (juny de 2008) darrere de Rajoy. També va voler saber el que era formar part d’un Govern i el líder del partit li va donar la cartera del Ministeri de Defensa (novembre de 2016). Era la seva manera de premiar-la per donar la cara en els anys més durs de la trama Gürtel i el cas Bárcenas.

Després de la moció de censura a Rajoy, la seva carrera va començar a trobar corbes cada vegada més tancades. La primera que no va agafar bé va ser la de les primàries (maig de 2018). La seva enemiga íntima, Soraya Sáenz de Santamaría, va aconseguir derrota-la i no va passar a la segona fase. Cospedal va donar suport a Pablo Casado i junts van superar l’exvicepresidenta. Aquesta aliança és ara un llast per al nou líder del PP.