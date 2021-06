La política d’immigració és als Estats Units un camp de mines i la vicepresidenta, Kamala Harris, n’ha trepitjat una en el seu primer viatge internacional a Guatemala i Mèxic, aquest cop fent esclatar tensions dins de les forces progressistes. Representants polítics, activistes i organitzacions que treballen amb immigrants i de drets humans van denunciar el contundent missatge que dilluns va llançar la número dos de Joe Biden des de Guatemala als centreamericans que es plantegin arribar sense papers als EUA. Aquest missatge va ser «no vinguin».

Una de les primeres i més rellevants veus a mostrar la seva «decepció» amb Harris va ser la d’Alexandria Ocasio-Cortez, que en diversos tuits va recordar, entre altres coses, que buscar asil a qualsevol frontera dels EUA «és un mètode d’arribada 100% legal».

També l’organització Refugees International va mostrar en un comunicat la seva «preocupació» perquè el missatge de Harris «limita el dret de buscar asil sota la llei nord-americana». I Elías López, un dels responsables d’opinions globals a The Washington Post, va identificar «condescendència» en les paraules de Harris, recordant la manca d’opcions de molts immigrants. «Això no és una política humana, és més del mateix», va escriure.

Alguns factors poden explicar la contundència de Harris. El dia de la seva arribada a Guatemala, per exemple, el president Alejandro Giammattei havia acusat Biden d’estar incentivant l’augment d’emigració amb la seva promesa de desfer polítiques cruels de l’Administració de Donald Trump i d’aplicar un enfocament humanitari, per exemple, per reunificar famílies. «Hem demanat al govern dels EUA que enviï un missatge més clar per evitar que més gent marxi», va dir Giammattei. En 24 hores, en la seva roda de premsa conjunta, Harris responia a aquesta petició.

A la tempesta desfermada per les seves paraules, Harris va respondre abans d’embarcar rumb a Mèxic, on ahir es va reunir amb el president Andrés Manuel López-Obrador. «Tinc la certesa que hem de lluitar amb les causes arrels de l’emigració i aquest és el meu focus. Punt», va tancar.

Les crítiques des de dins del partit i d’actors humanitaris se sumen a l’allau que els conservadors estan llançant sobre l’Administració Biden i sobre Harris en particular. Una repetida l’assenyala per no haver visitat encara la frontera amb Mèxic des que el president la va situar al capdavant dels esforços per frenar l’arribada d’immigrants.