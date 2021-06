La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol; el president del País Valencià, Ximo Puig; el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo; i el president d'Andalusia, Juanma Moreno, han coincidit que cal abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic. En una taula rodona aquest dijous al vespre al Cercle d'Economia, Armengol ha argumentat que és moment de tenir el debat, ha dit que hi ha "predisposició" del govern espanyol i ha instat el Govern català a sumar-se a les taules multilaterals per abordar-ho. Moreno ha remarcat que és "urgent" reformar el sistema. Feijóo ha apuntat que el model és "millorable" i s'ha mostrat a favor de seure a revisar-lo. Puig ha demanat acabar amb "l'infrafinançament" amb un model "just".

El president valencià també ha coincidit en la necessitat de reformar-lo i ha posat èmfasi en la necessitat d'acabar amb el 'dumping fiscal' de Madrid. "Espanya pot pagar-se aquest estat del benestar", però cal una "reforma fiscal" que hi doni "cobertura", ha dit el president valencià, que ha apostat per una "harmonització fiscal" entre autonomies.

Armengol, en la mateixa línia, ha criticat que no es tingui en compte el benefici que obté Madrid "per ser capital" i ha demanat uns tipus impositius mínims comuns a totes les comunitats. "Si ho combatem a Europa, seria bo que a Espanya no ho permetem", ha raonat. "Cal ser valents i compromesos", ha dit.

Feijóo ha defensat que el sistema ha de tenir en compte el "cost efectiu del servei", ja que hi ha territoris, com Galícia, en què hi ha menys població, però és més costós fer arribar a la ciutadania els serveis. També ha opinat que hi ha una "insuficiència financera" perquè Espanya "no té recursos" equivalents al "nivell" del seu estat de benestar.

Moreno, per la seva banda, ha dit que el model actual està "obsolet" i no beneficia els territoris representats pels quatre ponents. "No satisfà absolutament a ningú", ha dit. Els quatre presidents autonòmics també han demanat més "transparència" en el repartiment de recursos, en referència al concert del País Basc i Navarra.

Model territorial

El president gallec ha defensat el model territorial autonòmic i ha convidat totes les autonomies a fer una "reflexió". "El que no és coherent és la queixa constant i no voler participar en l'actualització del model", ha dit. Armengol ha defensat aprofundir en la "cogovernança" i Puig ha dit que cal "fer federalisme".