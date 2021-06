Isabel Díaz Ayuso va pronunciar ahir el seu discurs d’investidura a l’Assemblea de Madrid, un tràmit el final del qual té ja escrit: avui serà presidenta gràcies al suport dels seus 65 diputats i els 13 de Vox. La intervenció va incloure una vintena d’anuncis, alguns dirigits a agradar als seus aliats. Els ultres, liderats per Rocío Monasterio a la comunitat, van aplaudir especialment la reducció de conselleries (el Govern en tindrà 9 en comptes de 13); el pla per fomentar la natalitat; la promesa d’abaixar els impostos i l’impuls a una norma que facilitarà l’objecció de consciència dels sanitaris davant de la llei d’eutanàsia.

Quan Ayuso es va convertir en presidenta per primera vegada, l’agost de 2019, Pablo Casado va dir que Madrid es convertiria en punta de llança de la seva oposició a l’executiu central. La presidenta dona fe que així ho ha intentat i, malgrat que en ocasions ha arribat a opacar el seu cap de files, la direcció del partit segueix volent fer servir l’autonomia com a principal escenari de lluïment del seu ideari liberal. «El model del PP, que és el d’Ayuso, és el mirall en el qual es pot veure el futur Govern que presidirà Casado», va assegurar Pablo Montesinos, vicesecretari de Comunicació del partit, en arribar a l’Assemblea per seguir el discurs.

La candidata a presidenta no va defraudar i els seus primers dos minuts d’al·locució els va dedicar a atacar Pedro Sánchez. Tota una declaració d’intencions sobre com es desenvoluparan els propers dos anys que durarà aquesta nova legislatura. A Madrid hi haurà eleccions de nou el 2023 perquè, tot i que es van avançar els comicis, l’estatut marca que la nova legislatura ha d’acabar quan estigués previst que finalitzés l’original (2019-2023).

Segons l’opinió d’Ayuso, la Comunitat de Madrid s’ha convertit «en el primer mur on s’estavellen les polítiques» del president del Govern, de qui va dir que està fent d’Espanya «un país esqueixat, grapejat pels independentistes, sense socis a la comunitat internacional, malgirbat econòmicament i fart d’uns governants que viuen de la propaganda i la mentida». A continuació, va fer una referència als indults anunciats per Sánchez als dirigents de l’1-O. Segons la seva opinió, aquesta mesura de gràcia «no només és il·legal». «És immoral», va destacar.

Després ja es va ficar en matèria i va començar per l’anunci d’«austeritat en la despesa pública». «Davant dels 23 ministeris del Partit Socialista i Podem, amb quatre vicepresidències, la Comunitat de Madrid, motor econòmic d’Espanya, es regirà amb nou departaments i cap vicepresidència», va anunciar.

Ayuso també va fer un altre dels anuncis dels que se sent més orgullosa, segons el seu equip: el suport a la natalitat. A partir de gener de 2022, les dones embarassades de menys de 30 anys, que tinguin rendes inferiors a 30.000 euros per any i estiguin empadronades a Madrid almenys des de 2012, rebran 14.500 euros per fill que podran compatibilitzar amb el seu sou. Aquesta prestació es rebrà des del cinquè mes d’embaràs i fins que el nen faci 2 anys.