El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha confirmat l'absolució de l'expresidenta de la Comunitat Cristina Cifuentes pel 'cas màster'. Així doncs, ratifica la sentència de l'Audiència de Madrid en relació amb Cifuentes, que va concloure que no es va poder provar la seva responsabilitat en la falsificació de l'acta del seu treball de fi de màster (TFM). D'aquesta manera, desestima el recurs de la fiscalia, que demanava tres anys i tres mesos de presó.

D'altra banda, el TSJM ha estimat parcialment el recurs de la professora i exassessora del govern autonòmic Maria Teresa Feito, a qui rebaixa la pena de tres anys de presó a dos i a la professora de la Universitat Rey Juan Carlos Cecilia Rosado d'un any i sis mesos a un any.

A Feito, l'Audiència la va condemnar com a autora responsable d'un delicte de falsedat en document oficial per la falsificació de l'acta del TFM de Cifuentes i a Rosado per col·laborar.