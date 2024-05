Treballadors de l'empresa Llansà tallen l'N-260 en protesta per l'incompliment "flagrant" del conveni

Treballadors de l'empresa d'extracció de minerals Llansà de Llançà, a l'Alt Empordà, han fet talls informatius a l'N-260 per denunciar l'incompliment per part de l'empresa del conveni. En aquest sentit, Comissions Obreres (CCOO) assegura que la direcció actua de manera "unilateral" incomplint de manera "flagrant" l'acord al que es va arribar i que està publicat. Per això, el sindicat exigeix a l'empresa que faci marxa enrere en la modificació del calendari laboral, els horaris i les vacances i que apliqui "el que s'ha acordat entre les dues parts". CCOO ha advertit que els treballadors mantindran la vaga fins el dia 10 de maig i lamenta l'actitud de la direcció que "incompleix el conveni" sense negociar-ho amb els representants sindicals.

El sindicat no entén com Llansà, una empresa que recorden está arrelada al territori i que s’ha caracteritzat per arribar a acords, s’hagi "situat darrerament en aquest escenari de confrontació, amb l’afectació que això pot tenir sobre els seus principals clients". Una actitud que des del sindicat consideren "impròpia" i que "posa de manifest el seu poc compromís amb les persones que treballen a l’empresa".

Per aquesta raó, CCOO insta el Grup Roca i les famílies Roca i Minar, com a accionistes de l’empresa a "tenir en compte la trajectòria de consens dels darrers anys i a recuperar la normalitat en les relacions laborals a l’empresa".

Durant tot el matí d’aquest dijous s’han fet talls puntuals a l’N-260 on s’han mostrat pancartes per fer visibles les reclamacions dels treballadors.