El productor televisiu José Luis Moreno va ser detingut ahir a casa seva a Boadilla del Monte (Madrid) en el marc d’una gran operació policial contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals a diverses ciutats espanyoles per pertinença a una organització criminal que es dedicava a el rentat de diners a través d’una xarxa de societats opaques.

Moreno i els seus dos nebots es troben entre els detinguts dins d’una trama que tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional porten investigant durant mesos. El dispositiu, que contempla mig centenar d’arrestos a Madrid, Barcelona, València, Múrcia i Alacant, s’ha saldat amb 53 persones arrestades acusades d’haver estafat més de 50 milions d’euros a través de la creació d’un entramat empresarial que comptava amb més de 700 societats, blanquejant presumptament el diner negre d’organitzacions dedicades al tràfic de drogues.

Durant la investigació es va realitzar una intervenció en la qual es va confiscar més d’un milió d’euros en efectiu a una «mula», que treballava per a l’organització transportant en vehicles amb doble fons grans quantitats d’efectiu per tot el territori nacional procedent de la venda de droga dins i fora del país.

L’operació, batejada com a Titella, està sent desenvolupada per la Guàrdia Civil de Barcelona en col·laboració amb la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Prefectura Superior de Policia, i depèn del jutjat d’instrucció número 1 de l’Audiència Nacional. Les indagacions estan sota secret de sumari.

Als membres d’aquesta organització se’ls imputen els delictes d’estafa continuada, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal dins d’una investigació de l’Audiència Nacional. Els estafadors creaven mercantils amb bona reputació per oferir projectes empresarials de tot tipus que mai es materialitzaven, comptant amb la participació activa en el delicte de directors de bancs, una notaria i fins i tot productors de televisió.

De moment, s’han localitzat entre les víctimes diferents entitats bancàries i un inversor privat que haurien patit un perjudici de més de 50 milions d’euros entre diferents projectes fracassats. Les investigacions apunten que José Luis Moreno tenia una xarxa d’intermediaris entre els quals es trobaven directors d’oficines de bancs i que tenia com a missió captar fons Els diners estafats eren blanquejats a Suïssa, Panamà i les Maldives, i entre els «projectes» de l’organització estava crear un banc a Malta.