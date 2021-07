El Govern francès desaconsella als seus ciutadans que reservin vacances a Espanya i Portugal per l'explosió de contagis en aquests dos països, que estan entre les seves principals destinacions turístiques, i estudia aplicar mesures de restricció als viatges.

"Els que encara no han reservat, evitin Portugal i Espanya en els seus destins", va assenyalar aquest dijous a la televisió France 2 el secretari d'Estat d'Assumptes Europeus, Clément Beaune, que va dir que "és un consell de prudència, una recomanació en la qual insisteixo". El mandatari gal va afegir que és "millor quedar-se a França o anar a altres països". Beaune ha dit que estan preocupats "en particular" per la situació a Catalunya, "on els francesos es reuneixen fer anar de festa i per fer vacances". A més, ha avisat que en els propers dies "reforçaran mesures" per evitar desplaçaments a països de risc.

Un dels principals mercats

Després que l’empresariat hoteler i turístic de Catalunya hagi donat el juliol pràcticament per perdut, tot i que veu amb optimisme els mesos d’agost, setembre, octubre i novembre, el sector rep una nova estocada amb la recomanació de no viatjar a Espanya del govern de Macron. I és que el mercat francès suposa la meitat del turisme estranger de Catalunya.

El turisme britànic

El Patronat de Turisme Costa Brava - Girona va admetre que aquest any serà difícil tenir turisme britànic, ja que el govern de Boris Johnson encara no ha inclòs la Costa Brava en el llistat de destinacions per viatjar de forma segura, fet que «penalitza» el sector turístic gironí. El president de l’organisme, Miquel Noguer, ho va qualificar de «hàndicap», però confia que aviat es resolgui. Tot i això, la inclusió en aquesta llista no implicarà que hi hagi vols «d’avui per demà» perquè cal un mínim de previsió i també un temps perquè el públic planifiqui les vacances i compri els bitllets d’avió.