L’empresariat hoteler i turístic de Catalunya dona el juliol pràcticament per perdut, però veu amb optimisme els mesos d’agost, setembre, octubre i novembre. La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) va fer un balanç aquest dimecres d’una temporada turística que no és bona i arriba tard. S’esperen ocupacions desiguals en els establiments hotelers del conjunt del país. La Costa Brava i el Pirineu lleidatà són les regions que presenten millors perspectives, mentre les grans ciutats punxaran. Segons la ConfeCat, la clau radica en invertir en promoció i difondre que Catalunya és una destinació segura per captar turisme estranger, especialment després de ser considerada com a zona de risc a Alemanya i Bèlgica.

«Això ens fa molt mal pel turisme estranger». Així ho va manifestar el president de ConfeCat, Santiago García-Nieto, en una roda de premsa a Salou. Segons García-Nieto, a la indústria turística li espera un mal juliol, però un bon agost. Sense donar xifres globals d’ocupació, la confederació va repassar les perspectives per demarcacions.

Perspectives per demarcacions

A Girona hi ha perspectives molt bones al nord -a la Costa Brava- que contrasten amb unes males previsions a la zona sud, on només han obert un 37% dels hotels. El mateix escenari es reprodueix a Barcelona, on hi ha diferent panorama a la costa respecte a la ciutat. Segons la ConfeCat, la capital catalana ha perdut 2.500 milions d’euros en els últims quinze mesos.

Des de la confederació es confia que tots els hotels del territori ja pugui estan oberts a l’agost. «Arribem tard a la temporada, però som optimistes, i també realistes», va remarcar García-Nieto. Lleida s’emporta «la medalla d’or», va dir el president de la ConfeCat. S’espera una bona ocupació al Pirineu, on el ritme de reserves és «òptim, però tampoc excel·lent». També es va destacar el nivell d’ocupació modest en els apartaments turístics arreu de Catalunya.

Les prioritats del sector

A partir d’aquí, el sector llança dues reclamacions. D’una banda, invertir més en promoció, pensant en tornar a captar el visitant espanyol. I, de cara al mercat estranger, bàsicament europeu, es reclama una campanya convincent que projecti la destinació com a «segura» i «competitiva», va reiterar García-Nieto. «Hem perdut aquest tren, a diferència d’altres comunitats», va afegir.

També va posar de manifest la reticència de França de viatjar en territori català -cal tenir en compte que la meitat del turisme estranger a Catalunya és francès. En l’àmbit laboral, va remarcar la necessitat que continuïn els ERTO per força major amb condicions favorables per a les empreses que han de mantenir aturada la seva activitat i condicions favorables pels fixos discontinus.

Turistes a la Costa Brava a la recerca del «baix risc»

A peu de platja, el moviment de visitants i turistes sembla viure aliè a la tímida recuperació dels percentatges d’ocupació dels allotjaments turístics. A la Costa Brava, molt turistes de Barcelona i d’altres punts del territori han decidit fer unes vacances de proximitat. És el cas de la Natalia i en Miguel, que han llogat amb la família una casa a s’Agaró. «Vam decidir venir aquí per la covid, per evitar llocs amb molta gent. Unes vacances de baix risc», afirma la Natàlia. Tant ella com la Dolors Mas o Susana, una gironina que des de fa uns anys viu a Holanda, creuen que la situació anirà millorant malgrat alguns «alts i baixos» gràcies a la vacunació.