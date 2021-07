Les xifres pandèmiques continuen creixent de forma desbocada i segueixen la tendència de la segona onada, a la tardor de l’any passat, quan es van assolir els màxims de tota la crisi sanitària pel que fa a positius diagnosticats i indicadors de contagi.

Per una banda, ahir Salut va notificar 628 nous casos a la Regió Sanitària de Girona, que no assolia una xifra similar des del novembre, durant el pic de la segona onada i de la pandèmia. D’altra banda, el risc de rebrot a la regió ja supera els 1.000 punts i, d’aquesta manera, multiplica per 10 el nivell considerat «alt». Seguidament, la transmissió del contagi (Rt) es va enfilar fins a 3,81, això vol dir que cada persona infectada en pot contagiar gairebé quatre de mitjana. Com a bona notícia, el nombre de crítics va tornar a baixar i no es va registrar cap nova mort. En canvi, els hospitalitzats van créixer lleugerament fins a 36.

També cal destacar que la vacunació segueix avançant a bon ritme i és l’esperança més clara perquè la situació millori. Segons el darrer balanç, s’han administrat 14.094 dosis més, una de les xifres més altes de la campanya. L’inici de vacunació entre la població més jove és el gran objectiu de Salut, ara mateix per frenar el contagi entre el col·lectiu. La mitjana d’edat dels casos segueix sent molt baixa, tot i que puja lleugerament fins als 26 anys. Per altra banda, gairebé un de cada tres test d’antígens surt positiu.

Creixement més lent

Respecte a la valoració d’experts, ahir la investigadora del Biocomsc, Clara Prats, va explicar a ACN que el creixement és «més lent» però va afegir «la incidència és molta alta i això farà que els casos també ho continuïn sent i la situació complicada».

També va defensar limitar els esdeveniments de «supercontagi» que s’han donat els darrers dies i va apuntar que és difícil controlar el que passa a l’entorn d’aquests actes. «Quan mobilitzes molta gent, encara que puguis fer segur l’acte, el que passa abans i després queda fora del teu abast».

Ahir Catalunya va registrar 7.430 casos i tres morts. El risc de rebrot va arribar a 1.460 punts i la velocitat de propagació del virus (Rt), a 3,39. La pressió hospitalària segueix creixent: ahir hi havia 35 ingressats més.