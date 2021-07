Quan fa ja un mes de la celebració de la segona volta electoral i a l'espera de com a mínim unes dues setmanes més per conèixer els resultats oficials definitius, partidaris del mestre rural d'esquerres, Pedro Castillo, i de Keiko Fujimori, acampen al centre de Lima, separats per només set carrers, a l'espera que el Jurat Nacional d'Eleccions (JNE) anunciï formalment el nom del nou president peruà. Tot i l'espera en donar a conèixer el nom, ningú no dubta que el que guanyador és Castillo per més de 44.000 vots. La presa de possessió està prevista el 28 de juliol.