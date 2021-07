El vot-protesta de la diputada de Podem Rosa María Medel contra el decret del govern espanyol per reduir els interins ha portat al límit l'aritmètica parlamentària al Congrés aquest dimecres. El decret no disposava de prou suports a primera hora del matí, però un acord in extremis del govern espanyol amb ERC aplanava teòricament el terreny i en facilitava l'aprovació. A l'hora de votar, però, s'ha produït un empat a 170 vots a favor i en contra i 8 abstencions. L'empat ha provocat que es repetís la votació, i aquesta vegada el decret ha quedat aprovat per 170 vots a favor, 169 en contra i 8 abstencions.

Fonts de Podem han explicat que Medel –metgessa de professió- ha fet un vot de protesta en solidaritat amb els seus companys metges, que són majoritàriament interins, perquè entén que el decret queda curt i no resol la seva situació. A la segona votació, però, ha evitat un nou empat deixant de votar. El reglament del Congrés estableix que quan es produeixen tres empats consecutius decau el decret o llei que s'estigui sotmetent al criteri de la cambra.