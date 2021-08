EVACUACIÓ CAÒTICA. La presa de l’Afganistan pels talibans està deixant imatges per a la història com la de 640 afganesos amuntegats en un avió militar dels EUA que es va enlairar dilluns de Kabul. La imatge, a més, té la seva història. Segons explica Defense One, que cita fonts del Departament de Defensa dels EUA, l’avió nord-americà no tenia previst enlairar-se amb tal nombre de persones a bord. No obstant, desenes d’afganesos que eren en la pista al costat de l’avió van aconseguir entrar a la nau a través de la rampa, que estava mig oberta. La tripulació «va prendre la decisió d’enlairar-se», van explicar.