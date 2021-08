Almenys cinc persones, tres d'ells nens, han mort aquest diumenge després d'una explosió en un habitatge prop de l'aeroport internacional de Kabul, on les forces internacionals duen a terme la fase final de les evacuacions, han informat a Efe fonts oficials.

L'explosió ha estat causada per "un coet que ha colpejat una casa situada en el districte 15 de la capital", ha dit Qari Rashed, un oficial de la Policia de Kabul.

Fins al moment "cinc civils, inclosos tres nens, han mort en l'incident", ha dit a Efe en condició d'anonimat un metge de l'hospital de Khairkhana de Kabul, on han estat traslladades les víctimes.

D'acord amb el canal de notícies afganès Tolo, l'explosió ha tingut lloc aproximadament a dos quarts de sis de la tarda (11.00 GMT) a Khajeh Baghra, una zona residencial en la perifèria de la base aèria.

L'atac, del qual es desconeix la seva autoria, ocorre a escasses 24 hores de l'advertiment fet ahir pel Pentàgon sobre "amenaces creïbles" contra la seva missió a l'Afganistan, que se centra en l'aeroport de Kabul.

D'acord amb l'advertiment, les amenaces d'atemptats a l'Afganistan podrien tractar-se dels "més perillosos fins avui", després de l'atac del dijous contra l'aeroport de Kabul, reivindicat pel grup terrorista Estat Islàmic (EI).

L'atemptat de l'aeroport de Kabul, una de les pitjors massacres ocorregudes a la capital afganesa, va ser comès per almenys un atacant suïcida que va fer detonar una càrrega explosiva entre la multitud que esperava per a abordar un dels vols d'evacuació per a fugir del país.

Aquest que va ser el primer atemptat des que els talibans van prendre el poder del país, va causar almenys 170 morts, a més de desenes de ferits.

Les forces estatunidenques es troben encara a l'àrea militar de l'aeroport duent a terme les últimes evacuacions de ciutadans i membres de la seva missió i de les forces de la coalició al país.

En menys de 48 hores es venç el termini exigit pels talibans perquè els estatunidencs i els seus aliats abandonin per complet el país.