Un any més, la celebració a Alsasua (Navarra) de l'Ospa Eguna (Dia de l'adéu) contra la presència de la Guàrdia Civil a la comunitat foral arriba envoltat d'esbroncada política. PP, Ciutadans i algunes associacions policials i de víctimes del terrorisme han carregat contra el Govern per permetre la manifestació que aquest dissabte discorrerà amb el lema 'La lluita en contra de la repressió continua'.

La Fundació Villacisneros ha exigit al Ministeri de l'Interior que no permeti la celebració del que considera una «humiliació« cap a la Guàrdia Civil. En concret, l’Ospa Eguna se celebra a Alsasua des del 2010.

En la celebració de l'any passat, el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va recordar que l'acte no va ser prohibit per l'autoritat judicial, però no va ser del «gust del ministre» i Espanya és un «Estat de dret en el qual qualsevol prohibició d’un acte la pot acordar l’autoritat judicial».