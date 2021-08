El PSOE ha demanat al PP que "deixi de saltar-se la legalitat" i segui a negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). La portaveu del Comitè Organitzador del 40 Congrés del PSOE i viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha denunciat "els 1.000 dies de bloqueig i de segrest de la Constitució" i ha assenyalat els populars per "estar instal·lats en el no". Des de Ferraz, Granados ha dit que "això no té res a veure en fer oposició al govern, perquè és una obligació constitucional" i ha reclamat que "enfortir les institucions ha de ser una prioritat de tots". "Hi ha assumptes que haurien de quedar fora de la lluita partidista", ha clamat.

Granados també ha denunciat que està paralitzada la renovació al Tribunal de Comptes, al Defensor del Poble i al Tribunal Constitucional. I ho ha qualificat de "sabotatge institucional".

La dirigent socialista ha acusat el líder dels populars, Pablo Casado, d'actuar amb una "deslleialtat històrica" i li ha demanat que "d'una vegada per totes s'assegui a negociar la renovació de tots els òrgans".

"Espanya es mereix una oposició amb qui arribar a acords i pactes", ha raonat Granados, que ha preguntat als barons del PP si "estan d'acord en convertir el seu partit en una formació sense sentit d'estat".