L’agressió a un jove de 20 anys a Madrid al crit de «marieta» per part de 8 encaputxats ha posat en alerta el Govern. Davant el constant degoteig de delictes homòfobs, Pedro Sánchez va convocar ahir d’urgència una reunió de la comissió de seguiment del pla contra els delictes d’odi que se celebrarà divendres que ve. La ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va anunciar que el cap de l’executiu presidirà aquesta cita amb l’objectiu d’«analitzar la situació i activar els mecanismes» necessaris per frenar l’onada de violència homòfoba.

L’assassinat de Samuel Luiz Muñiz a principis de juliol després de rebre una pallissa mentre li cridaven «marieta» va commocionar la societat espanyola. Diumenge passat, un grup de 8 encaputxats van agredir un altre jove a Madrid i li van marcar amb un ganivet la mateixa paraula, «marieta», en un gluti. Davant els dos casos, el col·lectiu LGTBQ ha mostrat la seva por per l’augment de la violència. Davant d’aquesta situació, Rodríguez va assegurar que aquest tipus d’actes mereixen el «màxim retret social i polític».

Accelerar la llei

«El Govern ho fa i utilitzarem totes les eines al nostre abast per combatre aquest tipus d’actituds», va sentenciar la ministra portaveu. És per això que el cap de l’Executiu va convocar de manera urgent aquesta comissió, dependent del Ministeri d’Interior. «El que és rellevant és el lideratge del president en assumir en primera persona alguna cosa en el que hem de comprometre’ns tots com a societat», va apuntar la ministra portaveu en ser preguntada sobre si Sánchez portarà a aquesta reunió alguna proposta concreta. El que sí farà el cap de l’executiu és demanar als grups parlamentaris que accelerin la tramitació de la llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació, que van registrar en el seu moment els socialistes.

El mateix Sánchez, a través del seu compte de Twitter, va assegurar que l’odi «no té cabuda» en la nostra societat i va mostrar la seva condemna: «No ho permetrem. Seguirem treballant per un país obert i divers, on ningú tingui por de ser qui és, en el qual tots visquem lliures i segurs». La ministra portaveu va destacar que «en general, al nostre país, la llibertat i els valors democràtics estan instal·lats a la majoria de la ciutadania». Així i tot, va reivindicar la necessitat de realitzar una anàlisi del repunt de violència homòfoba «amb assossec» i de «forma analítica».