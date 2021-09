Nous moviments en els equilibris de poder al Vaticà. El Papa va posar ahir al capdavant del Govern de l’Estat de la Ciutat del Vaticà el sacerdot espanyol Fernando Vérgez Alzaga, pertanyent a la ultraconservadora congregació dels Legionaris de Crist, un grup que en les últimes dècades ha acabat reiteradament en el punt de mira per com ha gestionat diversos casos d’abusos sexuals. El Papa va nomenar una dona, la monja Alessandra Smerilli, com a nova cap ad interim de la comissió sobre la COVID i com a secretària del ministeri de Desenvolupament Humà Integral. La figura de Vérgez Alzaga (Salamanca, 1945), fins avui secretari general de la Governació de l’Estat de la Ciutat del Vaticà, i qui també ha estat elevat al títol de bisbe, es converteix així en una de les més poderoses i influents del diminut estat, en un moment en el qual, a més, Francesc sembla estar inclinant-se per acovardir en el seu organigrama la presència del sector italià.