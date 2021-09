Nova York commemora el 20è aniversari dels atemptats de l’11-S

Nova York va concentrar ahir els actes commemoratius del 20è aniversari dels atemptats terroristes de l’11-S, que van sacsejar el món amb unes imatges que, dues dècades després, perduren en la memòria col·lectiva.

Una emotiva cerimònia en record de les víctimes va protagonitzar la jornada, que va reunir alguns dels familiars de les 2.977 persones que van perdre la vida en aquell dimarts negre. L’acte també va comptar amb presència institucional, encapçalada pel president dels Estats Units, Joe Biden, i els exmandataris Barack Obama i Bill Clinton. En un matí assolellat, com el que despuntava l’11 de setembre de 2001, la cerimònia va engegar amb una desfilada dels representants dels serveis d’emergència, a partir d’on el Young People's Chorus de Nova York va interpretar l’himne nacional. Després d’un moment de silenci a les 08.46 hora local, quan el primer avió va impactar contra una de les Torres Bessones, el pare d’una de les hostesses que aquell dia formava part de la tripulació, Mike Low, va pronunciar un parlament que va marcar l’inici de la lectura dels noms de les víctimes. «Mentre recitem els noms del les persones que vam perdre, la nostra memòria torna a aquell terrible dia, quan vam sentir que un espectre malvat havia descendit sobre el món, però també va ser un moment en què molta gent va actuar més enllà de l’ordinari», va afirmar. Al costat dels centenars de familiars que es van unir a la cerimònia, i a les persones properes a les víctimes que per les fortes mesures de seguretat no van poder accedir a l’acte, l’entorn del Memorial 11-S va acollir una allau de novaiorquesos amb roses vermelles i banderes nord-americanes a la mà.

Al llarg de l’acte, en què el cantautor Bruce Springsteen va interpretar I’ll See You in My Dreams, es van fer cinc moments de silenci més, recordant l’impacte dels avions a les Torres Bessones, l’atac contra el Pentàgon, la caiguda del vol 93 i l’ensorrament de cadascuna de les torres. La jornada es va desenvolupar enmig d’un fort dispositiu de seguretat, amb la presència de milers d’agents i unitats de detecció d’explosius, mentre que els accessos al metro propers a la Zona Zero estaven custodiades pels agents policials.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va fer una crida a la unitat i a deixar enrere la por, en un discurs que va publicar divendres al seu compte de Twitter. «Per mi, la lliçó principal de l’11 de setembre és que, quan som més vulnerables, en l’estira i arronsa que suposa tot allò que ens fa humans, en la batalla per l’ànima dels Estats Units, la unitat és la nostra major fortalesa», va sentenciar. Per la seva banda, la reina Isabel II va lloar la «resiliència i la determinació de les comunitats que es van unir en la reconstrucció» després dels atemptats. També es va pronunciar el primer ministre britànic Boris Johnson, que va assegurar que, tot i que l’amenaça terrorista «persisteix», «van fracassar en dividir les nostres nacions o en fer-nos abandonar els nostres valors».

A banda de Nova York, ahir també es van organitzar actes de record a Shanksville (Pensilvània) i el Pentàgon.