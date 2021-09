Després de setmanes d’intensos rumors, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha decidit remodelar el seu Govern per formar un «equip unit» davant els reptes pendents després d’any i mig de pandèmia i en plena caiguda de popularitat. Després de 18 mesos d’una crisi sanitària molt dolorosa per al Regne Unit, i després d’una sortida de l’Afganistan bastant criticada, en un moment en què el Brexit dificulta l’arribada de productes als supermercats de país, el cap del Govern conservador necessita una mica d’oxigen. Entre els ministres que han estat substituïts hi ha el de Relacions Exteriors, Dominic Raab.

El ministre d’Educació, Gavin Williamson, va ser el primer a confirmar a Twitter la seva sortida del Govern, àmpliament esperada a causa de la seva gestió dels tancaments de les escoles durant la pandèmia i el posterior caos amb els exàmens. Poc després va anunciar el seu adéu el ministre de Justícia, Robert Buckland.

També la ministra d’Interior, Priti Patel, sembla estar a la corda fluixa pel seu fracàs en la reducció de les arribades d’immigrants irregulars a través del Canal de la Mànega, de la mateixa forma que el cap de la diplomàcia, Dominic Raab, que va pagar per la caòtica evacuació de Kabul després de la tornada al poder dels talibans a l’agost.

Entre els possibles nous nomenaments, la premsa esmenta sovint a la ministra de Comerç Internacional, Liz Truss, actualment encarregada de tancar els nous acords de lliure comerç promesos per Johnson després del Brexit, efectiu des del 31 de gener de 2020. I Michael Gove, un afí del primer ministre, encarregat actualment de coordinar l’acció governamental.

El líder conservador «ha fet una remodelació per posar en marxa un equip fort i unit per reconstruir millor després de la pandèmia», va dir als periodistes una font de Downing Street. «El primer ministre va exposar el seu pla per gestionar la COVID durant la tardor i l’hivern. Però el govern també ha d’augmentar els seus esforços per atendre les prioritats dels ciutadans», va afegir.

L’anunci arriba en un moment delicat per a Johnson, de 57 anys, que va arribar al número 10 de Downing Street a l’estiu de 2019. Un recent sondeig de l’institut YouGov mostra una caiguda de la popularitat dels conservadors fins al 33%, que es veuen superats per primera vegada pel Partit Laborista (35%) des que es va iniciar l’any.