L’Institut volcanològic de Canàries (Involcan) va informar ahir que la deformació registrada per la xarxa geodèsica canària en les últimes 24 hores mostra un procés de deflació, que indicaria una disminució de la pressió en el sistema magmàtic de Cumbre Vieja, on va entrar en erupció el volcà de La Palma.

«Això no implica que l’erupció s’estigui acostant a la seva finalització, es necessitaran més dades i diferents paràmetres per fer previsions correctes sobre l’evolució a mig termini de l’activitat eruptiva», va aclarir l’Involcan a les xarxes socials. Ahir es va complir una setmana de l’erupció, que de moment ha provocat l’evacuació de gairebé 6.000 veïns i unes 400 edificacions i infraestructures danyades o perdudes.

De fet, ahir es va anunciar que les 160 persones desallotjades durant la tarda de divendres passat poden tornar a casa seva un cop que s’han estabilitzat els senyals.

Així ho va acordar el comitè director del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d’Emergències per Risc Volcànic (Pevolca), on es va constatar que els indicadors que divendres van fer preveure «un escenari» perillós per als nuclis de població de Tajuya, Tacande de Abajo i la part prèviament no desallotjada de Tacande de Arriba queden per ara descartats.

Indicadors més estables

Maria José Blanco, directora de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries, va informar que aquests indicadors més estables són el tremolor sísmic, els senyals sísmics i les deformacions del terreny. No obstant això, encara que més estabilitzat, el volcà de La Palma segueix generant explosions.

Per això les autoritats van advertir les persones que viuen en un radi de cinc quilòmetres que es mantinguin allunyades de les finestres per si pogués produir-se algun trencament de vidres. Per aquest risc, la Conselleria d’Educació del Govern de Canàries té previst mantenir tancat dilluns algun centre educatiu addicional en els municipis de Los Llanos de Aridane i d’El Paso, va informar el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.

Durant la roda de premsa posterior al Comitè Científic celebrat ahir, Morcuende i Blanco van assegurar que els científics continuaran monitoritzant el volcà en tot moment per si hi hagués en el futur algun nou episodi d’explosivitat i poder actuar de nou de manera preventiva.

Blanco va explicar que l’erupció continua estable en les mateixes variables que fins ara amb una colada a nord que circula fluïda i sobre la colada antiga, i una altra colada a sud que es mou a 30 metres per hora. La lava prové de zones més interiors de la caldera del volcà i està a una temperatura de 1.237 graus, de manera que en un primer moment flueix molt ràpid però en poc temps esdevé més viscosa i frena la seva velocitat.

Pel que fa a la morfologia del con, la directora de l’IGN va apuntar que té fases de construcció i fases en què desapareix la part superior. «Ja hem tingut dos episodis així i no és descartable que es repeteixi», va puntualitzar.

Segons les últimes dades, la superfície afectada és de 204,17 hectàrees en un perímetre de 17,07 quilòmetres, la zona danyada per la lava té una amplada màxima de 550 metres i un gruix d’entre quatre i deu metres. De la mateixa manera, la lava ha assolit una distància de 3,8 quilòmetres i el punt més proper al litoral es troba a uns 2,1 quilòmetres. A més, la sismicitat continua en baixos nivells i la profunditat del senyal està en els deu quilòmetres.

La qualitat de l’aire és bona

Morcuende va explicar que tot i la cendra que està caient a l’illa procedent del volcà, la qualitat de l’aire a l’illa és bona i que no té afecció a la salut dels palmers. «Una altra cosa són els danys que es pot tenir a l’hora de manejar les cendres, com en netejar els terrats o les teulades. Cal anar amb compte per evitar aixecar pols perquè pot provocar problemes bronquials o als ulls», va exposar per recomanar l’ús d’ulleres, mascareta, guants i roba de màniga llarga quan es facin aquestes tasques.

Amb tot, el director tècnic del Pevolca va voler destacar que la vida a l’illa és «normal» i que no s’està davant d’una seqüència d‘«alarma total». «Ni de bon tros -va asseverar-. Estem davant d’una forma de vida normal amb els problemes que hi ha als municipis que pateixen directament l’erupció».

Seguretat «absoluta»

Per això, l’experta va reiterar que la seguretat a l’illa és «absoluta» perquè el tipus d’erupció és la típica que s’ha registrat a les Canàries des de sempre, amb el problema afegit, això sí, que la lava en aquesta ocasió ha passat per zones habitades.