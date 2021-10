El compte enrere per a la setmana del Nobel sempre suscita un punt de frenesí en la comunitat científica. Però després d’una pandèmia profundament marcada pels avenços científics, el lliurament d’aquests guardons es viu amb encara més efervescència. Avui al matí la Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia anunciarà els guanyadors del Nobel de Medicina i Fisiologia. Demà, sobre la mateixa hora, tocarà descobrir qui són els premiats amb el guardó de Física i dimecres serà el moment de parlar de Química.

Aquest any, hi ha un tema que es repeteix en les travesses dels Nobel: l’excepcional carrera per aconseguir les primeres vacunes contra la covid-19. De totes les vacunes ja disponibles en ambulatoris de (gairebé) tot el món, que a hores d’ara ja ronden la desena, les que més sonen per al Nobel són les fórmules d’ARNm. Les punxades de Pfizer-BioNTech i Moderna destaquen per haver demostrat que aquesta tecnologia pionera, que algun dia podria portar fins i tot vacunes contra el càncer, és segura i eficaç. Premiar aquestes fórmules, doncs, seria equivalent a premiar les promeses de futur d’aquesta tècnica. Fa tan sols unes setmanes, a més, els Premis Lasker, considerats l’avantsala dels Nobel, van premiar el treball de Katalin Karikó, una de les «mares» de la vacuna de Pfizer i BioNTech, i de Drew Weissman, un dels pioners en el desenvolupament de les vacunes d’ARNm.Però la realitat és que la llista de nominats i finalistes es guarda sota cadenat fins a l’últim moment.