El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès aquest dimarts que la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana "en el passat" va ser un centre de repressió, però ha assegurat que la Policia Nacional ja "ressignifica" l'edifici dia a dia amb la seva tasca en favor de la "democràcia". Marlaska també ha defensat el seu número dos, el secretari d'Estat de Seguretat Manuel Pérez Ruiz, que va dir que la comissaria de Via Laietana és "un símbol de servei públic". Al seu entendre, el que va dir el secretari d'Estat és que "en el període democràtic" la Policia Nacional "és una de les institucions més ben valorades" que amb la seva actuació reverteix l'historial antidemocràtic de la comissaria que ocupa al centre de Barcelona.

Marlaska ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la senadora d'ERC Adelina Escandell, que li ha recordat que a Via Laietana s'hi infligien "tortures sistemàtiques organitzades des del poder contra la gent que defensava els drets civils i democràtics". "L'Ajuntament, la Generalitat i les entitats demanen l'edifici, i nosaltres seguirem treballant", ha afirmat.

El ministre, però, ha posat en dubte que aquest passat es pugui redimir traspassant la comissaria a les institucions catalanes per fer-hi un memorial, "perquè no hi ha millor resignificació d'un lloc que va ser un punt de tortura que la tasca que fan avui la Policia Nacional vestida amb valors democràtics, constitucionals i lluitant contra la violència i contra l'odi".

"En democràcia el millor és seguir resignificant aquests edificis amb la tasca dia a dia de les forces i cossos de seguretat de l'Estat", ha dit abans d'assegurar que el seu govern treballa per la recuperació de la memòria històrica, com va demostrar –ha dit- en l'exhumació de les restes de Franco. "El govern considera que qualsevol commemoració de la repressió, la tortura o l'autoritarisme és incompatible amb la democràcia", ha conclòs.