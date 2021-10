Una dona va morir i almenys 14 persones més van resultar ferides en un tiroteig ocorregut a la matinada d’ahir en un bar a la ciutat de Saint Paul, la capital de Minnesota (Estats Units), segons va informar la policia local. A l’hora de tancar aquesta edició no hi havia detinguts per aquest fet, les causes i autors del qual són motiu d’investigació. Segons la Policia, les seves unitats van acudir poc després de la mitjanit a un concorregut bar de la ciutat, on van trobar una «escena caòtica» amb 15 persones ferides de bala. Una d’elles, una dona d’uns 20 anys, va morir al lloc, mentre que altres 14 persones van ser traslladades a hospitals de la zona per ser ateses. Les primeres informacions apunten que hi havia diversos atacants amb armes de foc.