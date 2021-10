Un grup de sis víctimes de la colza s'ha tancat aquest dilluns a la sala de les Meninas del Museu del Prado en senyal de protesta per a denunciar la "humiliació i l'abandonament" en el qual es troben quaranta anys després de la intoxicació alimentària més gran ocorreguda a Espanya.

Allà han estat al voltant d'una hora i mitja, després de la qual cosa han estat acompanyats pel personal de seguretat a la cafeteria de la pinacoteca, des d'on la policia s'ha emportat la portaveu de la plataforma per a prendre-li declaració, segons han informat a Efe fonts presents en el Prado.

Els sis afectats han arribat per separat a la pinacoteca al voltant de les 10 del matí i s'ha tancat a la sala de les Meninas, davant de la qual han desplegat una pancarta amb el missatge "40 anys enverinats i condemnats a viure com en 1981 per l'abandó de l'Estat. Víctimes=Malaltes oli de colza" amenaçant amb "executar en directe el descans etern".

El grup amenaçava de romandre tancats si el president del Govern, Pedro Sánchez, no es comprometia i facilitava, "amb comunicat públic, una data de trobada que ha de ser imminent abans que finalitzi aquest mes d'octubre" per a traslladar-li i resoldre totes les seves "necessitats".

"Només ens deixen l'opció de realitzar aquesta acció de dolor, una crida de socors", lamenten les víctimes, que advertien que executarien "el descans etern" ingerint pastilles si les seves demandes no eren ateses.

Finalment, al voltant de les 11.30, les víctimes han abandonat la sala de les Meninas i han estat acompanyats pel personal de seguretat del museu a la cafeteria.