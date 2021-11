Eric Adams admet que és «un camaleó polític». Això explicaria que el demòcrata de 61 anys elegit dimarts nou alcalde de Nova York en un duel davant d’un candidat republicà si més no excèntric, el fundador dels patrullers ciutadans Guardian Angels Curtis Sliwa, hagi estat alhora recolzat per la gent de classe treballadora i sindicats i per representants empresarials i grans fortunes. Això també explica que hagi aconseguit el suport del diari New York Post, que recentment el seu perfil a The New York Times aparegués sota el titular «Quina mena d’alcalde serà Eric Adams? Ningú sembla saber-ho» o que l’agència Bloomberg plantegés un altre interrogant: «pot ser alhora un alcalde pro-negocis i alhora del poble?».

Les respostes no trigaran a arribar. L’1 de gener Adams prendrà el relleu de Bill de Blasio a l’ajuntament de la principal ciutat dels Estats Units. En fer-ho es convertirà en el segon alcalde negre després de David Dinkins, que va governar la ciutat del 1990 al 1993 abans de ser derrotat per Rudy Giuliani, sota l’administració del qual Adams va passar a formar part del Partit Republicà.

Adams agafarà les regnes d’una megalòpolis de més de vuit milions d’habitants i haurà de començar a implementar una agenda que ha estat tan generosa en propostes, amb «100 idees per millorar Nova York», com vaga en dades específiques per dur-les a terme. El seu objectiu fonamental és superar el cop econòmic de la pandèmia, que a més de deixar més de 34.000 morts ha colpejat la vida econòmica de l’urbs, on el nivell d’atur estava al setembre prop del 10%.