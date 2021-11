Els presidents dels Estats Units, Joe Biden, i la Xina, Xi Jinping, van mantenir ahir la primera reunió cara a cara des que el demòcrata va arribar a la Casa Blanca. Es va tractar d’una trobada virtual, després de dues converses telefòniques entre els dos líders, amb què es van intentar reduir les elevades tensions que han portat la relació bilateral al punt més baix en dècades i han provocat els temors a una nova guerra freda. El tema de Taiwan és, sens dubte, un dels més espinosos.

La videoconferència, que segons la televisió estatal xinesa CCTV va acabar després d’una mica més de tres hores, es va iniciar abans de les 8 de la nit a Washington, el matí a Pequín, i a la Casa Blanca es va permetre l’accés a la premsa durant els 10 primers minuts. En aquest inici, Biden i Xi es van creuar a través d’intèrprets salutacions cordials (amb el líder xinès anomenant Biden «vell amic») i van apostar per una conversa «franca i directa» per, entre altres coses, assegurar el que el mandatari nord-americà va dir que ha de ser una «competició simple i honesta» entre les dues nacions.

«Crec que és la nostra responsabilitat com a líders de la Xina i els EUA assegurar que la competició entre els nostres dos països no vira cap al conflicte, sigui intencionat o no», va dir Biden, que va apuntar a la necessitat d’«establir mecanismes de contenció de sentit comú». Un missatge similar va transmetre Xi, que va destacar la necessitat «d’elevar la comunitat i la cooperació» i, com Biden, va fer referència al canvi climàtic com un dels punts vitals d’aquest treball conjunt.

Aquesta col·laboració, especialment després de l’anunci de l’acord per buscar junts reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que van fer durant la cimera de Glasgow, és un dels escassos punts de llum en una relació que s’ha tenyit d’ombres i que va omplir d’assumptes espinosos l’agenda d’aquesta reunió.

Fins i tot en les diplomàtiques paraules pronunciades davant dels periodistes es podien intuir alguns dels punts de fricció. Biden va assegurar que «tots els països han d’usar les mateixes regles» i va prometre «defensar interessos i valors» dels EUA, aliats i socis abans d’esmentar temes sobre els quals Washington té «preocupació», incloent-hi «drets humans , economia i assegurar un Indo-Pacífic lliure i obert». Xi, per la seva banda, va afirmar que els dos països «han de respectar-se un a l’altre, coexistir en pau i buscar una cooperació».