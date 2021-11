Espanya va celebrar ahir el Dia Mundial de la Infància amb els deures legislatius molt avançats. El juny passat va entrar en vigor la llei de protecció a la infància enfront de la violència, coneguda popularment com a llei Rhodes. La norma és una de les més avançades del món, segons les plataformes d’infància. Però ara toca implementar-la, una tasca «complexa», segons admet la directora general de Drets de la Infància i de l’Adolescència, Violeta Assiego.

Part de la complexitat deriva que són les autonomies les que tenen moltes de les competències. Per això, el Ministeri de Drets Socials, del qual depèn la direcció general d’Infància, va posar en marxa al setembre la conferència sectorial amb les comunitats que s’encarregarà de desenvolupar la llei. Aquest òrgan va aprovar el dilluns el full de ruta que materialitza i posa data a les principals obligacions. Aquest calendari marca, per exemple, que els centres educatius comptin amb un coordinador antiagressions. Així mateix, marca que la conferència ha d’elevar, en el segon quadrimestre de 2022, l’Estratègia Nacional d’Erradicació de la Violència per prevenir el maltractament en els àmbits familiar o educatiu. La norma també contempla que Justícia presenti al juny un projecte per especialitzar els òrgans judicials i policies. També preveuen estendre les cases de nens, espais dirigits a nens víctimes de maltractament i abusos.