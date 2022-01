El ministre britànic d’Educació, Nadhim Zahawi, va declarar ahir la seva voluntat de retallar encara més la quarantena de set a cinc dies a Anglaterra, sempre que aquesta mesura sigui avalada pels experts. Actualment, els ciutadans britànics que donin positiu en un test de covid-19 han d’aïllar-se durant set dies, la qual cosa està ocasionant problemes en diversos sectors de l’economia a causa de l’increment del nombre de baixes laborals. De fet, l’executiu britànic ja va reduir recentment de deu a set dies aquest període d’aïllament per aquest mateix motiu.

Zahawi, que ha exercit de responsable del programa de vacunació nacional, va afirmar en declaracions a diversos mitjans locals que aquesta possibilitat està sent valorada per l’Agència de Seguretat Sanitària britànica (UKHSA). El ministre va opinar que escurçar la quarantena «ajudaria, sens dubte, a mitigar algunes de les pressions que viuen els col·legis, la força laboral i altres sectors». No obstant això, va matisar que aquesta possibilitat hauria d’estar primer avalada per les dades científiques. De fet, el polític conservador va afirmar que el país «està sent testimoni de la transició del virus, que està evolucionant fins a convertir-se en endèmic». El pas per a reduir encara més el període d’aïllament s’ha plantejat en l’executiu britànic en les últimes dues setmanes, però els experts temen que fins a un 30% dels casos encara siguin infecciosos als cinc dies. Als Estats Units, per exemple, es permet a la gent sortir de la casa després de cinc dies, però els ciutadans s’han d’aïllar a casa en notar símptomes. El ministre d’Educació va insistir que mesures com aquesta ajudarien a reduir el nombre de baixes, i va recordar que el 8,5% de la plantilla de les escoles està actualment de baixa.

El «deltacron» arriba a Xipre

D’altra banda, Xipre va notificar dissabte la detecció de 25 casos de covid-19 d’una versió que combina les variants delta i òmicron, batejada com a «deltacron».

Així ho va explicar el professor de Biologia de la Universitat de Xipre i cap del Laboratori de Biotecnologia i Virologia Molecular, Leondios Kostrikis, en declaracions a la cadena privada Sigma TV i recollides per Bloomberg. Aquest expert va manifestar que les infeccions de «deltacron» són més freqüents en pacients hospitalitzats per covid-19 que en positius que no requereixen ingrés. Malgrat tot, Kostrikis es va mostrar prudent pel que fa a l’evolució d’aquesta nova variant: «Caldrà veure si aquesta soca és més patològica o més contagiosa i si prevaldrà per sobre la delta i l’òmicron», va assenyalar.