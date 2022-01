Després de la concessió dels indults als presos del procés, el Govern va treure d’entre les seves prioritats la reforma del Codi Penal per tocar els delictes de rebel·lió i sedició. Ho va fer a l’agost, quan va presentar el Pla Anual Normatiu per al 2021. Ara ja té aprovat el full de ruta per al 2022 i aquesta modificació segueix sense aparèixer. L’executiu de Pedro Sánchez, per tant, renuncia a emprendre una reforma que podria ser tortuosa i que entén com a no necessària perquè el gest cap a Catalunya, el perdó als condemnats pel Suprem, ja es va executar el juny passat. Però també queda aparcada aquesta remodelació per a un altre punt al qual la Moncloa es va comprometre el febrer del 2021: que no fossin penats amb presó els delictes relacionats amb la llibertat d’expressió, com aquells relacionats amb les injúries a la Corona.

Una bateria de lleis El Pla Anual Normatiu (PA) 2022, que el Consell de Ministres va aprovar ahir, confirma la decisió de l’estiu passat. Però també anuncia una bateria de lleis socials i d’iniciatives lligades al pla de recuperació nodrit amb els fons europeus. Entre elles destaca la incorporació del compromís del PSOE i del president mateix d’impulsar en aquesta legislatura l’abolició de la prostitució. Una mesura que dependrà de la llei contra el tràfic, tot i que el seu encaix legal encara l’hauran d’estudiar els socis de la coalició, socialistes i morats, al costat dels altres grups parlamentaris. La decisió preludia una probable següent baralla dins del bipartit, perquè així com el PSOE és fermament abolicionista, no ho és tot Unides Podem. Els comuns, de fet, són partidaris de la regulació de la prostitució, no de la prohibició. El titular de la Presidència, Félix Bolaños, va presentar el document des de la Moncloa i va destacar que el full de ruta normatiu per a aquest any pretén «aprofundir» en el creixement econòmic i «dignificar» les condicions de vida dels espanyols. La intenció del bipartit és «reforçar l’Estat del benestar», «ampliar drets i llibertats» i impulsar les «grans transformacions econòmiques» de la mà del pla de recuperació. «És l’única cosa que ens mou», va reblar. Bolaños va explicar que les normes que formen part del pla per al 2022 estan «alineades amb aquests eixos estratègics». D’altres, com la modificació del Codi Penal per a la revisió de la rebel·lió i la sedició o per als delictes lligats a la llibertat d’expressió, s’escapen d’aquestes «prioritats» establertes pel Govern i salten del full de ruta. Tampoc no és present al text cap norma relativa a la Casa Reial (ni a través d’una llei de la Corona ni a través de la llei de transparència), regulació que ja havia deixat aparcada el mateix Sánchez. Bolaños va informar que el pla conté 368 propostes normatives, de les quals 92 són lleis i la resta, 276, són reials decrets. El 40% de les lleis, va continuar, està vinculat al pla de recuperació validat per la Comissió Europea. I del total de normes (368), fins a 61 hi estan lligades. El ministre de la Presidència va desgranar algunes de les mesures, etiquetades per capítols: transformació digital, cohesió social i territorial, regeneració democràtica, transició ecològica i igualtat de gènere. Bolaños va detallar que es durà a terme el «compromís» de Sánchez d’abolir la prostitució.