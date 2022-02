Les forces russes ja han entrat a la capital ucraïnesa, Kíev, segons ha informat el govern del país. El ministeri de Defensa ucraïnès ha confirmat que les tropes són al districte d'Obolon, a uns 10 kilòmetres del centre de la ciutat. Des del ministeri s'ha encoratjat els ciutadans a respondre les tropes amb còctels mòlotov per "neutralitzar l'ocupant" i també s'ha demanat als residents que no surtin de casa.

You gotta be kidding me. Obolon district in Kyiv pic.twitter.com/m9nIKlHXtb — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) 25 de febrero de 2022

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha denunciat que els bombardejos russos estan afectant zones civils i ha confirmat "terribles" explosions a Kíev, equiparables a les registrades en la Segona Guerra Mundial. "L'última vegada que la nostra capital va experimentar alguna cosa així va ser el 1941, quan va ser atacada l'Alemanya nazi", ha dit el ministre d'Exteriors, Dimitro Kuleba.

russian bombing in kiev tonight.

putin’s war crimes happening in front of our eyes. pic.twitter.com/UodmTlMGKW — ian bremmer (@ianbremmer) 25 de febrero de 2022

Per la seva banda, el comandant de les forces de les tropes ucraïneses Yuri Galuskin ha fet una crida a la població a allistar-se. Segons ha informat, ja no hi ha restriccions d'edat per apuntar-s'hi, s'ha simplificat tots els tràmits i només és necessari el passaport i el codi d'identificació.

Evacuen un centenar de persones de nacionalitat espanyola

El govern espanyol ha evacuat aquest divendres al matí l'ambaixadora d'Espanya a Kíev amb la resta de personal que quedava a l'ambaixada de la capital ucraïnesa -unes 8 persones, el personal "essencial mínim" que hi quedava-. Ho ha explicat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en una entrevista a la Cope en què ha detallat que juntament amb el personal diplomàtic també s'ha evacuat un centenar de persones de nacionalitat espanyola. Albares ha explicat que a la capital ucraïnesa "ja no es donen les condicions mínimes de seguretat". Fonts d'Exteriors han explicat que van tots cap a la frontera amb Polònia per terra.

Refugiats

L'organització de l'ONU pels refugiats afirma que calculen que dins d'Ucraïna ja hi ha unes 100.000 persones desplaçades de casa seva per a conseqüència de l'atac militar rus. Shabia Mantoo, portaveu d'ACNUR, també ha anunciat a la premsa internacional que estimen que hi ha milers de persones que haurien travessat a les fronteres internacionals, majoritàriament a Moldàvia i Romania. Segons Mantoo, les dades s'han recopilat a partir d'informes de les autoritats nacionals i organismes associats. Davant aquesta situació, estats fronterers amb Ucraïna com Polònia ja han començat a preparar centres d'acollida i hospitals per poder fer front a l'arribada dels refugiats ucraïnesos.

Rússia pren Txernòbil

El Govern de Rússia ha confirmat aquest divendres que ha pres el control de la central nuclear de Txernòbil en el marc de l'ofensiva militar llançada aquest dijous a Ucraïna i ha assegurat que el nivell de radiació a la zona està dins dels paràmetres normals.

Les autoritats ucraïneses han apuntat a un augment "significatiu" dels nivells de radiació en la zona d'exclusió de Txernòbil, si bé han ressenyat que ara com ara no és possible determinar els motius dels canvis registrats a causa dels combats en la zona.

Míssils, explosions i un avió rus abatut a la capital

Aquesta matinada de divendres s’han produït dues fortes explosions al centre de la capital d’Ucraïna, Kíev, un dia després que el president rus, Vladímir Putin, anunciés una «operació militar» a l’est d’Ucraïna. «Els atacs a Kíev amb míssils de creuer o balístics continuen. He sentit dues poderoses explosions», ha detallat a la xarxa social Telegram, l’assessor del Ministre de l’Interior, Anton Geraixtxenko, segons ha recollit l’emissora ucraïnesa Hromadske. Geraixtxenko també ha indicat que d’acord amb la informació operativa del sistema de Defensa aèria, un avió rus ha sigut abatut i ha caigut al districte de Darnitski de la capital on ha impactat contra una casa al carrer Koixitsia.

Les explosions s’han produït a les 4.20 hores (hora local) a diversos barris de la capital, on avançaven tropes i columnes de blindats russos des del nord, l’est i l’oest, segons l’agència ucraïnesa de notícies Unian i la russa TASS. La cadena CNN ha confirmat els atacs i ha informat que a la capital ucraïnesa s’han sentit dues grans explosions al centre de Kíev i una tercera forta explosió en la distància a primera hora d’aquest divendres.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va assegurar dijous a la nit que grups de sabotatge russos havien entrat a Kíev, la capital d’Ucraïna, on es troba el president juntament amb la seva família.

Prop de 140 morts i més de 300 ferits en el bàndol ucraïnès

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha confirmat que 137 persones han mort i 316 han resultat ferides en el bàndol ucraïnès en acabar el primer dia des de la invasió russa. Ho ha dit en un discurs publicat al seu canal de Telegram, on a més ha detallat que deu de les baixes són oficials de l'Exèrcit ucraïnès, segons recull l'agència russa Sputnik.

D'altra banda, Zelenski ha aprovat una ordre de mobilització militar vàlida per a 90 dies per tal de reclutar reservistes amb l'objectiu de lluitar contra les tropes russes.